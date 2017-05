Venus Williams tra i creatori di un programma televisivo

Venus Williams figura tra i creatori di un nuovo programma televisivo americano. L’ex numero uno al mondo sta preparando il tutto con 3 Ball Entertainment, una società statunitense che produce contenuti televisivi: il programma si chiamerà Deals in Heels.

In ogni episodio, cinque imprenditori presenteranno le proprie start-up, le cui migliori due verranno selezionate per la finalissima. Ogni dettaglio, ovviamente, potrebbe risultato decisivo; i creatori delle prime due start-up sarannp seguiti per un mese da tutor specializzati, che aiuteranno loro a sviluppare il proprio business secondo gli obiettivi prestabiliti e le possibilità.

Passato questo mese, gli sviluppatori delle start-up presenteranno il progetto ad esperti che valuteranno diversi fattori, quali ad esempio capacità di vendita o di negoziazione. Al termine, verrà estratto il vincitore, che guadagnerà anche il posto in un’azienda.

Starete dicendo: cosa ci azzecca Venus Williams con tutto ciò? Beh, la statunitense non è solo uno dei produttori esecutivi, ma anche un mentore, insieme ad un gruppo di altre donne di successo nel mondo degli affari.

Lorenzo Carini