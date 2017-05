New Country Frascati : Presentata la 17^ edizione del torneo Futures

Nella bella cornice del New Country Club Frascati è stata presentata oggi la 17^ edizione del torneo ITF Future dotato di un montepremi di 15.000 $.

Il torneo prenderà il via sabato prossimo con la disputa delle qualificazioni . Il circolo come ha sottolineato il direttore del torneo Marcello Molinari ha fatto quest’anno uno sforzo maggiore sotto il profilo economico facendo salire il montepremi da 10 a 15 mila dollari e ciò ha consentito dando uno sguardo all’entry list di avere tutta una serie di giocatori di buon livello sia internazionale che nazionale. Avremo in gara quest’anno l’argentino Andrea Collarini che qualche anno fa era nei primi 200 , l’ australiano Alex Bolt anche lui sceso da 160 del mondo e ora in ripresa , poi tutta una serie di giovani italiani molto interessanti come Antonio Massara , Jacopo Stefanini e Daniele Capecchi.

Poi saranno della partita anche Adelchi Virgili , un ragazzo fiorentino di grandi qualità tecniche . Un torneo che porta fortuna se è vero che su questi campi sono passati grandi giocatori come Berdych , Grosjean , Ljubicic , e gli italiani Volandri ,Bracciali e il compianto Federico Luzzi. Molinari ha poi ringraziato gli sponsor che hanno sostenuto il torneo e ha sottolineato che sull’onda del Foro Italico è certo che la gente sarà ancora più motivata a vedere questo tennis che costituisce il primo banco di prova del tennis professionistico. Alla presentazione non sono mancati gli interventi di Riccardo Viola e di Paolo Pandolfini ex ct della Nazionale di Rugby che qui a Frascati era di casa. Non sono mancati tra i presenti i due candidati a sindaco della cittadina dei Castelli , Raffaele Pagnozzi , ex segretario Coni e Roberto Masrosanti.