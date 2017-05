Challenger Roma Garden: Successo per Marco Cecchinato. Quarto titolo in carriera (Video)

Marco Cecchinato ha vinto questo pomeriggio il torneo challenger di Roma Garden.

L’azzurro ha sconfitto in finale Jozef Kovalik, classe 1992 e n.160 ATP, con il risultato di 64 64 in 1 ora e 23 minuti di partita.

Per Marco si tratta del quarto successo in carriera nel circuito challenger, il primo del 2017.

Da segnalare che Cecchinato dopo aver vinto il primo set per 6 a 4, nella seconda frazione si è trovato sotto per 1 a 3, prima di piazzare il controbreak nel quinto gioco e mettere a segno dal 3 a 4, un parziale i 12 punti a 1, vincendo la partita per 6 a 4.

Challenger Roma Garden CH | Terra | e64.000 – Finale

CAMPO CENTRALE – Ora italiana: 15:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. Jozef Kovalik vs Marco Cecchinato



CH Rome Jozef Kovalik Jozef Kovalik 4 4 Marco Cecchinato Marco Cecchinato 6 6 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 J. Kovalik 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 J. Kovalik 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-1 → 3-2 M. Cecchinato 0-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 J. Kovalik 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 J. Kovalik 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Kovalik 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

2 Aces 01 Double Faults 061% 1st Serve % 71%18/31 (58%) 1st Serve Points Won 24/39 (62%)10/20 (50%) 2nd Serve Points Won 12/16 (75%)2/6 (33%) Break Points Saved 1/3 (33%)10 Service Games Played 1015/39 (38%) 1st Return Points Won 13/31 (42%)4/16 (25%) 2nd Return Points Won 10/20 (50%)2/3 (67%) Break Points Won 4/6 (67%)10 Return Games Played 1028/51 (55%) Total Service Points Won 36/55 (65%)19/55 (35%) Total Return Points Won 23/51 (45%)47/106 (44%) Total Points Won 59/106 (56%)

Cecchinato – Kovalik

Sep 30, 1992 Birthday: Nov 04, 1992

24 years Age: 24 years

Italy Italy Country: Slovakia Slovakia

136 Current rank: 160

82 (Oct 05, 2015) Highest rank: 109 (Jan 09, 2017)

457 Total matches: 465

$548 622 Prize money: $328 441

434 Points: 356

Right-handed Plays: Right-handed