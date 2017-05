Challenger Roma Garden: Marco Cecchinato approda in finale (Video)

Marco Cecchinato conquista la finale nel torneo challenger di Roma Garden.

In semifinale il siciliano, numero 136 Atp, ha sconfitto per 62 76(5), in un’ora e 28 minuti, il tedesco Yannick Maden, numero 254 Atp, proveniente dalle qualificazioni.

Nell’ultimo atto del torneo, Cecchinato affronterà lo slovacco Josef Kovalik, numero 160 Atp, che nell’altra semifinale ha prevalso in rimonta per 46 62 63 sul belga Kimmer Coppejans, numero 176.

Challenger Roma Garden CH | Terra | e64.000 – Semifinali

CAMPO CENTRALE – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Jozef Kovalik vs Kimmer Coppejans



CH Rome Jozef Kovalik Jozef Kovalik 4 6 6 Kimmer Coppejans Kimmer Coppejans 6 2 3 Vincitore: J. KOVALIK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Kovalik 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 6-3 K. Coppejans 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 K. Coppejans 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 K. Coppejans 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Kovalik 0-15 df 0-30 15-40 ace 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Coppejans 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 K. Coppejans 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 K. Coppejans 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Kovalik 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 K. Coppejans 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-3 → 3-3 J. Kovalik 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [Q] Yannick Maden vs Marco Cecchinato (non prima ore: 15:00)



CH Rome Yannick Maden Yannick Maden 2 6 Marco Cecchinato Marco Cecchinato 6 7 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* df 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Y. Maden 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 M. Cecchinato 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Y. Maden 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Y. Maden 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Y. Maden 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Cecchinato 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Maden 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 Y. Maden 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Y. Maden 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

0 Aces 31 Double Faults 170% 1st Serve % 77%26/42 (62%) 1st Serve Points Won 32/46 (70%)7/18 (39%) 2nd Serve Points Won 8/14 (57%)4/8 (50%) Break Points Saved 2/4 (50%)10 Service Games Played 1014/46 (30%) 1st Return Points Won 16/42 (38%)6/14 (43%) 2nd Return Points Won 11/18 (61%)2/4 (50%) Break Points Won 4/8 (50%)10 Return Games Played 1033/60 (55%) Total Service Points Won 40/60 (67%)20/60 (33%) Total Return Points Won 27/60 (45%)53/120 (44%) Total Points Won 67/120 (56%)

3. Andreas Mies / Oscar Otte vs Kimmer Coppejans / Marton Fucsovics