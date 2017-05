Roma caput mundi: quali saranno i favoriti?

Gli Internazionali d’Italia sono oramai alle porte e con le pre quali concluse ci avviciniamo sempre più al tennis che assegnerà preziosi punti in campo e succulenti assegni: ma chi arriva a Roma seminando buone impressioni? Per chi invece il pollice verso? E quali possibili sorprese?

In campo maschile Rafa Nadal sembra una spanna sopra tutti gli altri: sebbene Djokovic a Madrid stia destando buone impressioni circa un suo lento e graduale recupero candidandosi per le fasi salienti del torneo, il maiorchino non pare avere rivali. Il modo in cui ha annichilito la minaccia del nuovo che avanza (Kyrgios) è stata il miglior modo per avanzare nel torneo di casa dopo la difficile partita contro il nostro Fognini.

L’impressione è che se Rafa supererà indenne la partita dell’esordio, la strada sarà in discesa: Nadal ha ancora un margine di crescita e questo è ciò che lascia sinceramente preoccupati gli spaesati avversari.

E passando agli altri grandi da dove potranno arrivare le insidie per lo spagnolo? L’attuale versione del numero 1 Andy Murray lascia sinceramente esterrefatti: a Madrid i due numeri 1 delle classifiche ATP e WTA sono stati letteralmente presi a pallate da due giocatori nettamente indietro in classifica (Coric e Bouchard). È vero che lo scozzese sta tornando da un infortunio ma sinceramente è al momento un numero 1 senza corona: Roma e Parigi presenteranno due importanti cambiali…saprà Murray salvare il salvabile?

Non se la passa meglio Wawrinka, a Madrid battuto a suon di palle corte e tocchi deliziosi dal francese Paire, poi non ripetutosi con Cuevas: lo svizzero deve trovare la forma dei giorni migliori, quella dei grandi appuntamenti, quando il suo rovescio detta legge spostando l’equilibrio dei match e dritto e servizio possono portare in dote punti preziosi sull’1-2. A Roma lo vedo nettamente dietro Nadal ma anche dietro Novak.

Il nuovo che avanza e vuole regalare sorprese si affida all’austriaco Thiem e al tedesco Alexander Zverev: più di Kyrgios, più dei francesi, il terminator Dominic e il baby terribile Alexander sono pronti a vendere cara la pelle (in campo) e a fare lo sgambetto a tanti che li precedono (per quanto ancora?) in classifica. Uno dei due per me a Roma arriva almeno in semi.

Sorpresa? Forse è un auspicio ma Fabio Fognini ha giocato un match quasi perfetto contro Nadal a Madrid, risultando il giocatore che su terra rossa l’ha finora messo più in difficoltà in stagione. Un tabellone magari più agevole lo potrebbe lanciare verso la sua migliore prestazione al Foro.

Capitolo donne ancora più complesso: Kerber infortunata (…) che si ritira a Madrid contro la Bouchard e che se presente a Roma non potrà di certo essere fra le favorite, Sharapova ancora un punto di domanda (non deve essere facile incontrare giocatrici pronte a dare il 110% contro te e tutto quello che rappresenti…), Muguruza in crisi, Pliskova, Cibulkova e Konta uscite ridimensionate dal Premier madrileño, con le favorite che non possono che essere Halep e Kuznetsova, con la francese Mladenovic pronta a piazzare l’acuto (ma reggerà la pressione?), senza dimenticare la ritrovata Bouchard. Questo sembra essere davvero l’anno buono per Simona Halep per arrivare alla cima Slam mentre la russa vive l’ennesima seconda nuova giovinezza: dal loro binomio uscirà per me la vincitrice al Foro Italico.

Pronostici, possibili sorprese, vincitori annunciati e poi vinti in campo: il bello delle vigilie dei grandi eventi sportivi sta proprio in tutto ciò, pensare che le cose possano andare in un modo e poi essere incredibilmente…smentiti.

Alessandro Orecchio