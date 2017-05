Masters 1000 Madrid: Fognini spreca e un Nadal non al meglio vince in tre set

Fabio Fognini spreca una grossa occasione contro Rafael Nadal, non apparso nella migliore forma, nel secondo turno del torneo Masters 1000 di Madrid (e5.439.350, terra).

Il tennista ligure si è arreso al campione spagnolo con il risultato di 76 (3) 36 64 dopo 2 ore e 58 minuti di partita.

Primo set: parte bene il tennista ligure, spesso vincitore negli scambi contro il maiorchino.

Questa superiorità viene concretizzata con il break nel terzo gioco, scaturito dopo un gioco infinito e alla seconda palla a disposizione. Break nato da una bellissima volee corta di Fabio e subito confermato da un ottimo turno di battuta. E’ 3-1 per Fognini dopo 21 minuti di gioco.

Tra il quinto e il sesto gioco c’è però il prepotente rientro di Nadal. Dapprima vince un game combattutissimo, annullando tre palle break all’italiano, successivamente opera il controbreak sfruttando tre gratuiti azzurri. Un rovescio out di Fabio decreta così il 3-3 dopo 34 minuti di gioco.

E’ bravo Fognini a rimettersi subito in corsa. L’iberico al servizio oggi fatica e il ligure cerca di approfittarne; un altro gioco lottatissimo gli vale il secondo break alla terza palla a disposizione. Un bell’attacco di diritto lascia il segno e Fabio vola sul 4-3.

Esattamente come nella prima parte di parziale, anche in questo frangente a Fognini è fatale l’accoppiata break mancato – servizio perso. Accade tra il nono e il decimo gioco dove, dopo essersi visto annullare un set point grazie a un servizio vincente di Nadal, disputa un game costellato da quattro gratuiti, garantendo il controbreak del 5-5 al maiorchino.

Da mangiarsi le mani è anche il game successivo dove Fabio spreca un vantaggio di 0-40 e si vede così costretto a rifugiarsi al tiebreak per risolvere un parziale che sembrava vinto. Tutto ciò con brivido, visto l’ace a cui a dovuto ricorrere per annullare un set point avversario.

Nel tiebreak lo spagnolo gioca di esperienza, rischia poco e sbaglia meno rispetto all’italiano. Finisce così 7-6(3) per Nadal in un’ora e ventidue minuti di gioco.

Secondo set: l’equilibrio regna anche ad inizio parziale. I giochi sono molto lottati e le palle break si sprecano.

Nadal prova a sfruttare l’entusiasmo del set vinto ma Fabio fa buona guardia nel primo gioco e annulla un’insidiosa palla break.

Al maiorchino non riesce lo stesso e, tre giochi più tardi, deve capitolare. Splendida palla corta del ligure e 3-1 per Fabio dopo mezz’ora di gioco.

Proprio sul 3 a 1 Fabio era bravo ad annullare due pericolose palle break e poi non aveva problemi nei restanti due turni di battuta, portando a casa frazione per 6 a 3, chiudendo il set con un nastro fortunoso dopo però in precedenza tanti nastri beffardi.

Terzo set: Nel sesto game Fognini aveva un brutto passaggio a vuoto, tre errori gratuiti tra cui un doppio fallo sullo 0-30 e un diritto fuori di 1 metro sulla palla break, regalavano il break a Nadal che nel game successivo teneva a 0 il turno di battuta, piazzando un parziale di 12 punti a 1.

Sul 5 a 3 Nadal serviva per il match ma sul 30-40, dopo aver annullato una palla break con un bellissimo diritto vincente, mandava lungo il diritto e Fognini piazzava il controbreak.

Sul 4 a 5 però Fabio, dopo aver annullato sul 30-40 un match point con un bellissimo diritto vincente e dopo aver mancato una palla game, sul 40 pari commetteva un errore gratuito e sulla palla match, dopo la pressione di Nadal, l’azzurro alzava bandiera bianca perdendo il servizio e anche la partita per 6 a 4.

La partita punto per punto



ATP Madrid Fabio Fognini Fabio Fognini 6 6 4 Rafael Nadal [4] Rafael Nadal [4] 7 3 6 Vincitore: R. NADAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-5 → 4-6 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-3 → 2-4 R. Nadal 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 R. Nadal 15-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-1 → 3-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 R. Nadal 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 R. Nadal 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-40 3-2 → 3-3 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

F. Fognini – R. Nadal

02:57:20

3 Aces 5

3 Double Faults 5

68% 1st Serve % 63%

50/76 (66%) 1st Serve Points Won 52/77 (68%)

15/35 (43%) 2nd Serve Points Won 22/45 (49%)

7/11 (64%) Break Points Saved 12/16 (75%)

16 Service Games Played 15

25/77 (32%) 1st Return Points Won 26/76 (34%)

23/45 (51%) 2nd Return Points Won 20/35 (57%)

4/16 (25%) Break Points Won 4/11 (36%)

15 Return Games Played 16

65/111 (59%) Total Service Points Won 74/122 (61%)

48/122 (39%) Total Return Points Won 46/111 (41%)

113/233 (48%) Total Points Won 120/233 (52%)

29 Ranking 5

29 Age 30

Sanremo, Italy Birthplace Manacor, Mallorca, Spain

Arma di Taggia, Italy Residence Manacor, Mallorca, Spain

5’10” (177 cm) Height 6’1″ (185 cm)

163 lbs (74 kg) Weight 188 lbs (85 kg)

Right-Handed Plays Left-Handed

2004 Turned Pro 2001

12/10 Year to Date Win/Loss 29/5

0 Year to Date Titles 2

4 Career Titles 71

$8,411,579 Career Prize Money $82,313,302

Davide Sala