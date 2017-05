Challenger Roma Garden: Cecchinato, Travaglia, Quinzi e Bellotti ai quarti di finale (Video)

Marco Cecchinato è stato il primo a staccare il pass per i quarti di finale del torneo challenger di Roma Garden.

Il siciliano, numero 136 Atp, ha sconfitto per 76(5) 64 il cileno Nicolas Jarry, numero 202 Atp, ed ora attende Gianluigi Quinzi, numero 258 del ranking mondiale, in gara con una wild card, che ha sconfitto tedesco Maximilian Marterer, numero 129 Atp in due set.

Prosegue il momento positivo anche di Stefano Travaglia, numero 165 Atp, che ha prevalso con il punteggio di 76(1) 57 76(6), dopo tre ore e 26 minuti di lotta, sull’argentino Marco Trungelliti, numero 167 del ranking. Il 25enne di Ascoli Piceno si giocherà un posto in semifinale con il tedesco Yannick Maden, numero 254 Atp, proveniente dalle qualificazioni.

Avanza anche Riccardo Bellotti, numero 199 Atp e in gara con una wild card, che ha estromesso con il punteggio di 63 76(3) il kazako Alexander Bublik, numero 147 del ranking mondiale e 8 del tabellone: prossimo avversario il belga Kimmer Coppejans, numero 176 della classifica Atp.

Eliminato, invece, Lorenzo Giustino, numero 187 Atp, che ha ceduto per 62 64 allo slovacco Josef Kovalik, numero 160 Atp.

Challenger Roma Garden CH | Terra | e64.000 – 2° Turno

CAMPO CENTRALE – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Nicolas Jarry vs Marco Cecchinato



2. Marco Trungelliti vs [SE] Stefano Travaglia



3. [6] Maximilian Marterer vs [WC] Gianluigi Quinzi (non prima ore: 17:00)



CAMPO 3 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Jiri Vesely vs [WC] Stefanos Tsitsipas



2. Jozef Kovalik vs Lorenzo Giustino



3. [WC] Riccardo Bellotti vs [8] Alexander Bublik (non prima ore: 16:00)



CAMPO 4 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [3] Adam Pavlasek vs Kimmer Coppejans



2. [5] Andrej Martin vs [Q] Yannick Maden



3. [WC] Marco Cecchinato / Matteo Donati vs [2] Adil Shamasdin / Igor Zelenay (non prima ore: 15:30)



CAMPO 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Andreas Mies / Oscar Otte vs Gastao Elias / Fabricio Neis



2. [WC] Tomislav Brkic / Flavio Cipolla vs Roman Jebavy / Jiri Vesely (non prima ore: 15:30)



CAMPO 5 – Ora italiana: 15:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. Nicolas Kicker / Agustin Velotti vs Kimmer Coppejans / Marton Fucsovics