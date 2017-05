Fabio Fognini: “Bella programmazione qui a Madrid!!!”

Fabio Fognini non ha preso bene la scelta degli organizzatori del torneo di Madrid di accontentare Rafael Nadal che ha chiesto di avere un giorno di riposo in più, debuttando non martedì come si era inizialmente programmato, ma mercoledì per un problema all’orecchio.

Fognini su Instagram Stories ha scritto: “Bella programmazione qui a Madrid!!!”, taggando l’account ufficiale dell’ATP con tanti di pollici in su, sicuramente ironici.

Ricordiamo che la funzione Istangram Stories dura solo 24 ore e poi il messaggio si cancella automaticamente.