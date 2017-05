ITF Junior Salsomaggiore: Musetti e Piccinetti in finale, Forti/Frinzi vincono in doppio

Assegnati i primi titoli a Salsomaggiore Terme: Francesco Forti e Mattia Frinzi hanno vinto il torneo di doppio maschile; nulla da fare per Giulia La Rocca e Lisa Piccinetti, battute da Mareen/Novak in due set.

Per quanto riguarda il singolare, Lorenzo Musetti e Lisa Piccinetti sono riusciti a raggiungere la finale.

TORNEO MASCHILE – Lorenzo Musetti e Chun Hsin Tseng si contenderanno il titolo della trentaquattresima edizione del torneo di Salsomaggiore Terme.

L’azzurro ha sorpreso ancora una volta appassionati ed addetti ai lavori vincendo con grande facilità, con lo score di 6-3 6-2, contro il numero uno del torneo, il messicano Alan Fernando Rubio Fierros.

Il carrarese, classe 2002, affronterà il tennista di Taipei Chun Hsin Tseng, reduce dalla finale raggiunta (e vinta) a Cap d’Ail a metà aprile. Nato nell’agosto del 2001, l’asiatico proverà a conquistare il terzo titolo stagionale. Da segnalare come, nonostante la giovane età, sia già presente nel ranking mondiale ATP.

TORNEO FEMMINILE – Lisa Piccinetti migliora il risultato dello scorso anno e raggiunge la finale del torneo di Salsomaggiore. Ottima prova della 16enne toscana, riuscita ad avere la meglio della n.2 del seeding, e n.52 ITF, Naho Sato, che gioca sia dritto che rovescio a due mani.

Sotto per 6-3 5-4, l’azzurra ha annullato un match point con un’ottima risposta vincente e poi si è aggiusicata il secondo set al tiebreak, per sette punti a quattro.

Poca storia nella frazione decisiva, vinta dall’italiana per sei giochi a due.

Nella finale di domani, Lisa incontrerà Daniela Vismane, brillante tennista lettone che non ha lasciato scampo ad Elisabetta Cocciaretto, battuta per 6-0 5-7 6-1.

Partenza sprint per la numero uno del torneo, che nei primi nove giochi non ha concesso nulla all’avversaria e si è facilmente trovata avanti 6-0 3-0. È qui che, forse troppo convinta delle proprie capacità, Daniela ha rallentato la presa, permettendo a Cocciaretto di entrare con prepotenza nel match.

Sul 6-0 5-4, con Vismane ad un passo dal successo, l’italiana ha richiesto un MTO per un presunto problema alla coscia destra. Questi tre minuti di stop hanno notevolmente penalizzato la lettone, che al rientro si è ritrovata a subire il tennis di Elisabetta, capace di vincere tre giochi di fila e allungare il match al terzo.

Sotto il diluvio che si è abbattuto su Salsomaggiore nelle fasi finali del match, Vismane è riuscita a prendere il largo e a chiudere il parziale decisivo per sei giochi a uno.

ASSEGNATI I PRIMI TITOLI – Francesco Forti e Mattia Frinzi si sono aggiudicati il torneo di doppio maschile: la finale, giocata al coperto al Circolo del Cabriolo a causa della pioggia, è stata vinta dalla coppia azzurra con il punteggio di 6-4 6-3 ai danni del coreano Park e del messicano Rubio Fierros, prime teste di serie.

È sfumato il bis di successi italiani perchè, al femminile, Giulia La Rocca e Lisa Piccinetti nulla hanno potuto contro Axana Mareen e Kristina Novak, che hanno concluso nel miglior modo possibile questa settimana in terra salsese.

SEMIFINALI MASCHILI:

Lorenzo Musetti (Ita) b. Alan Fernando Rubio Fierros (1,Mex) 63 62

Chun Hsin Tseng (3,Tpe) b. Nick Hardt (Dom) 63 61

SEMIFINALI FEMMINILI:

Daniela Vismane (1,Lat) b. Elisabetta Cocciaretto (Ita) 60 57 61

Lisa Piccinetti (6,Ita) b. Naho Sato (2,Jpn) 36 76(4) 62

FINALE DOPPIO MASCHILE:

Francesco Forti/Mattia Frinzi (2) b. Park (1,Kor)/Rubio Fierros (1,Mex) 64 63

FINALE DOPPIO FEMMINILE:

Axana Mareen (Bel)/Kristina Novak (Slo) b. La Rocca/Piccinetti (4) 63 63

Lorenzo Carini