Challenger Roma Garden, Karshi e Aix en Provence: Tabelloni di Qualificazione. Il ritorno in campo di Flavio Cipolla a Roma

Un nuovo inizio da dove ho lasciato il Roma Garden Open, un anno fermo per infortunio alla caviglia, e grazie a Pancho posso usufruire di una wild card per il tabellone di qualificazione. Le sensazioni in allenamento sono buone, desidero rientrare nel circuito per ritrovare il mio potenziale tennistico e competere con avversari di rango.

Non ho avuto il piacere di vedere all’opera Pancho giocatore. Mi dicono che aveva caratteristiche simili alle mie, un rovescio eccellente, lui in Top ed Io in Backspin. Rapidità di gambe, reattività ed intelligenza in campo.

Del resto la passione che ci contraddistingue, accomuna entrambi a rimanere nell’ambito tennistico con ruoli diversi, lui organizzatore ed il sottoscritto atleta in attività. Mi auguro di onorare un Torneo Challenger così prestigioso con una prestazione all’altezza dei tanti supporter che verranno a sostenermi.

Challenger Roma Garden | Terra | e64.000

(1) Velotti, Agustin vs Bye

(WC) Rajski, Maciej vs Zapata Miralles, Bernabe

Marcora, Roberto vs Brkic, Tomislav

Bye vs (7) de Minaur, Alex

(2) Masur, Daniel vs Bye

Netuschil, Marvin vs (WC) De santis, Gianmarco

Bednarek, Tomasz vs Majchrzak, Kamil

Massara, Antonio vs (8) Maden, Yannick

(3) Zekic, Miljan vs Bye

El Amrani, Reda vs Bachinger, Matthias

Ofner, Sebastian vs Luisi, Alessandro

(WC) Del Federico, Andrea vs (5) Wu, Di

(4) Reuter, Yannik vs Bye

(WC) Oneili, Alessandro vs (WC) Cipolla, Flavio

Riba, Pere vs Mies, Andreas

Desein, Niels vs (6) Otte, Oscar

CAMPO CENTRALE – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marvin Netuschil vs [WC] Gianmarco De santis

2. Reda El Amrani vs Matthias Bachinger

3. Roberto Marcora vs Tomislav Brkic (non prima ore: 15:00)

4. [WC] Alessandro Oneili vs [WC] Flavio Cipolla (non prima ore: 17:00)

CAMPO 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tomasz Bednarek vs Kamil Majchrzak

2. Antonio Massara vs [8] Yannick Maden

3. [WC] Andrea Del Federico vs [5] Di Wu

4. Pere Riba vs Andreas Mies

CAMPO 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Maciej Rajski vs Bernabe Zapata Miralles

2. Sebastian Ofner vs Alessandro Luisi

3. Niels Desein vs [6] Oscar Otte

Challenger Aix en Provence | Terra | e127.000

(1) Eysseric, Jonathan vs Bye

Salman, Omar vs Benchetrit, Elliot

Duran, Guillermo vs Jouan, Romain

Gonzalez, Santiago vs (7) Nys, Hugo

(2) Lokoli, Laurent vs Bye

(WC) Makhlouf, Mohamed Nazim vs Molteni, Andres

(WC) Descloix, Dorian vs Avidzba, Alen

(WC) Tessa, Louis vs (6) Couacaud, Enzo

(3) Geens, Clement vs Bye

Puetz, Tim vs (WC) Tepmahc, Nicolas

Humbert, Ugo vs Hoang, Antoine

Vibert, Francois-Arthur vs (8) Ymer, Mikael

(4) Hamou, Maxime vs Bye

Virgili, Adelchi vs (WC) Hilaire, Jonathan

Kapas, Andriej vs Dubail, Julien

Zhurbin, Alexander vs (5) Michon, Axel

Challenger Karshi | Cemento | $75.000

(1) Ivanov, Vladimir vs Tsoy, Pavel

(WC) Sultanbekov, Amal vs Shofayziyev, Shonigmatjon

Abzalov, Sharobiddin vs (WC) Lukmanov, Azizbek

Yevseyev, Denis vs (6) Yang, Tsung-Hua

(2) Luetjen, Jonas vs Lobkov, Alexander

Betov, Sergey vs Lomakin, Grigoriy

Molchanov, Denys vs Fomin, Sergey

(WC) Korobeynikov, Grigoriy vs (7) Vasilyev, Ilya

(3) Karlovskiy, Evgeny vs Dzhavakian, Yurii

Elgin, Mikhail vs Saidkarimov, Saida’Lo

(WC) Abdumalikov, Shokhrukh vs (WC) Sapaev, Batyr

Yakovlev, Andrey vs (8) Kozyukov, Vitaly

(4) Tyurnev, Evgeny vs (WC) Pulatov, Sardor

Ayap, Sagadat vs Duldaev, Daniiar

Haliak, Mikalai vs Khassanov, Roman

Khabibulin, Timur vs (5) Kalovelonis, Markos