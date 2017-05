Fognini rimedia solo cinque giochi contro Pella ed esce subito dal torneo Atp 250 di Monaco di Baviera

Brutto stop per Fabio Fognini nel secondo turno del torneo Atp 250 di Monaco di Baviera (terra, € 482.060).

L’azzurro è stato superato dall’argentino Guido Pella, 26 anni, Nr. 158 Atp, con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e otto minuti di gioco.

Che brutto match disputato oggi da Fabio. L’avversario era un cagnaccio, non ha mollato un 15 ma Fognini ha giocato veramente male. Poco incisivo al servizio, con poca voglia di lottare e spesso impreciso e falloso. Qui urge un cambio di rotta per salvare la stagione sul rosso.

Ecco il dettaglio del match.

Primo set: i primi due giochi sono combattuti ma vinti entrambi dal sudamericano.

Si arriva sempre ai vantaggi ma a Fabio manca qualcosa per concretizzare. E’ così che Fognini deve tirar fuori il meglio del suo tennis per operare un controbreak nel terzo gioco, in risposta al precedente break di Pella.

Lo snodo del set è il quinto game; Fognini spinge, cerca di brekkare in due occasioni ma l’argentino fa buona guardia e resiste.

Si assiste poi a una girandola di break che favoriscono il sudamericano. Al break di Pella nel sesto game risponde subito Fabio il game successivo.

Al break di Pella nell’ottavo gioco non riesce la pronta replica italiana.

AL primo set point è infatti festa argentina. E’ 6-3 per Pella in 38 minuti di gioco.

Secondo set: Pella è galvanizzato dal primo set vinto mentre Fognini sembra crederci sempre meno con il passare dei minuti.

Si salva nel primo gioco annullando due break point ma cede il servizio nel terzo gioco.

Da qui in poi è un monologo argentino, con Fabio che non riesce più a rendersi pericoloso.

Deve anzi cedere nuovamente il servizio nel settimo game, alzando così bandiera bianca.

Il servizio tenuto a zero nell’ottavo game da Pella fa calare il sipario sull’incontro.

E’ 6-2 per il sudamericano in 30 minuti di gioco.

Il Match Point

La partita punto per punto



ATP Munich Fabio Fognini [4] Fabio Fognini [4] 3 2 Guido Pella Guido Pella 6 6 Vincitore: G. PELLA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Pella 15-0 30-0 2-5 → 2-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 G. Pella 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 F. Fognini 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 G. Pella 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 df 1-1 → 1-2 G. Pella 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Pella 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 3-4 → 3-5 G. Pella 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 G. Pella 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 G. Pella 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 G. Pella 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

F. Fognini – G. Pella

01:06:59

1 Aces 6

3 Double Faults 0

64% 1st Serve % 60%

20/32 (63%) 1st Serve Points Won 28/34 (82%)

4/18 (22%) 2nd Serve Points Won 8/23 (35%)

2/7 (29%) Break Points Saved 4/6 (67%)

8 Service Games Played 9

6/34 (18%) 1st Return Points Won 12/32 (38%)

15/23 (65%) 2nd Return Points Won 14/18 (78%)

2/6 (33%) Break Points Won 5/7 (71%)

9 Return Games Played 8

24/50 (48%) Total Service Points Won 36/57 (63%)

21/57 (37%) Total Return Points Won 26/50 (52%)

45/107 (42%) Total Points Won 62/107 (58%)

29 Ranking 158

29 Age 26

Sanremo, Italy Birthplace Bahia Blanca, Argentina

Arma di Taggia, Italy Residence Buenos Aires, Argentina

5’10” (177 cm) Height 6’1″ (185 cm)

163 lbs (74 kg) Weight 183 lbs (83 kg)

Right-Handed Plays Left-Handed

2004 Turned Pro 2007

12/9 Year to Date Win/Loss 5/8

0 Year to Date Titles 0

4 Career Titles 0

$8,400,296 Career Prize Money $1,554,532

Davide Sala