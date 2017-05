Seconda giornata Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair Tennis Alghero 2017

Seconda giornata della Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair Tennis 2017 baciata dal sole di Alghero. Agonismo e spettacolo sui tredici campi del Tc Alghero e dell’Hotel Baia di Conte, sotto l’occhio attento degli ufficiali Itf e dei volontari dell’Asdc Sardinia Open, associazione organizzatrice.

Giornata amara per i colori azzurri, che ha collezionato tre sconfitte in altrettanti match.

Nel girone 2 maschile, l’Italia ha subito l’esperienza dell’Austria, vincente per 3-0. Ivan Tratter ha ceduto 6-4, 6-1 contro l’eterno Martin Legner, mentre Silviu Culea ha perso con un doppio 6-2 contro Nico Langmann. I quattro contendenti sono tornati in campo per il doppio, conquistato per 6-0, 6-2 dagli austriaci.

Nel girone 3 femminile, finisce l’avventura delle azzurre, sconfitte dalla Francia per 3-0. Marianna Lauro (vincente nella prima giornata) e Giulia Capocci hanno perso in tre set, rispettivamente, 6-4, 2-6, 6-3 contro Emmanuelle Morch, e 3-6, 7-5, 6-2 da Charlotte Famin. Il doppio transalpino si è imposto poi per 6-3, 6-1.

Esordio italiano sfortunato nel girone 1 dei Quad, con una sconfitta per 2-1 contro l’Olanda. La sconfitta per 7-5, 7-6(1) di Alfredo Di Cosmo contro Dorrie Timmermans-Van Hall è stata pareggiata dal successo di Alberto Corradi con un doppio 6-3 su Sam Schroder. Verdetto rimandato al doppio decisivo, con la coppia olandese che l’ha spuntata per 6-1, 1-6, 10-4 Corradi e Marco Innocenti.

UOMINI

Girone 1: In corso di svolgimento: Francia-Australia, Brasile-Svezia.

Mercoledì, non prima delle ore 14: Francia-Brasile e Australia-Svezia.

Classifica: Brasile e Francia 2; Australia e Svezia 0.

Girone 2: Martedì: Gran Bretagna-Cina 3-0, Austria-Italia 3-0.

Mercoledì, ore 9.30: Austria-Cina e Gran Bretagna-Italia.

Classifica: Austria e Gran Bretagna 2; Cina e Italia 0.

Girone 3: Martedì: Giappone-Corea del Sud 1-2, Polonia-Thailandia 2-1.

Mercoledì, ore 9.30: Giappone-Polonia e Corea del Sud-Thailandia.

Classifica: Corea del Sud e Polonia 2; Giappone e Thailandia 0.

Girone 4: Martedì: Spagna-Olanda 2-0, Argentina-Belgio 0-3.

Mercoledì, non prima delle 14: Argentina-Spagna e Belgio-Olanda.

Classifica: Spagna 4; Belgio, Spagna e Argentina 2; Olanda 0.

DONNE

Girone 1: Martedì: Olanda-Russia 3-0.

Mercoledì, ore 9.30: Olanda-Thailandia.

Classifica: Olanda e Thailandia 2; Russia 0.

Girone 2: Martedì: Giappone-Kenya 3-0.

Mercoledì, non prima delle ore 14: Giappone-Cina.

Classifica: Cina e Giappone 2; Kenya 0.

Girone 3: Martedì: Francia-Italia 3-0.

Mercoledì, ore 9.30: Francia-Stati Uniti.

Classifica: Francia e Stati Uniti 2; Italia 0.

Girone 4: Martedì: Brasile-Cile 2-1.

Mercoledì, ore 9.30: Brasile-Svizzera.

Classifica: Brasile e Svizzera 2; Cile 0.

QUAD

Girone 1: Martedì: Stati Uniti-Israele 1-2, Olanda-Italia 2-1.

Mercoledì, ore 9.30: Italia-Israele e Stati Uniti-Olanda.

Classifica: Israele e Olanda 2; Italia e Stati Uniti 0.

Girone 2: Martedì: Gran Bretagna-Canada 3-0, Giappone-Corea del Sud 2-1.

Mercoledì, ore 9.30: Gisappone-Canada e Gran Bretagna-Corea del Sud.

Classifica: Gran Bretagna e Giappone 2; Corea del Sud e Canada 0.

JUNIOR

Girone 1: Martedì: Brasile-Gran Bretagna 2-1, Russia-Turchia 3-0.

Mercoledì, ore 9.30: Brasile-Turchia e Gran Bretagna-Russia.

Classifica: Russia e Brasile 2; Gran Bretagna e Turchia 0.

Girone 2: Martedì: Stati Uniti-Cile 2-0, Canada-Olanda 3-0

Mercoledì, non prima delle ore 14: Cile-Olanda e Stati Uniti-Canada.

Classifica: Canada e Stati Uniti 4; Cile e Olanda 0.

I gironi Uomini e Junior si giocano sui campi del Tc Alghero, mentre quelli Donne e Quad all’Hotel Baia di Conte.