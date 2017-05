Diario di bordo da Salsomaggiore: day 4

Breve visita al TC Salsomaggiore per la quarta giornata del Torneo Internazionale Giovanile, giunto all’edizione numero 34.

Arrivo al circolo, dopo essere andato a scuola, attorno alle 14, appena in tempo per vedere Luca Nardi chiudere il secondo set su Davide Tortora ed allungare la sfida al terzo parziale. Tanto pubblico a seguire questo incontro (oltre a tennisti, coach e appassionati c’è anche Gene Gnocchi, rimasto colpito dal gioco del pesarese classe 2003).

Luca e Davide danno vita ad un bellissimo, e molto lottato, terzo set. Nell’ottavo gioco, Nardi non sfrutta diverse palle break per portarsi sul 5-3; la partita si allunga fino al tie-break, vinto da Tortora, che a fine match si è lasciato andare ad un urlo liberatorio e si è complimentato con l’avversario, capace di far partita pari con un ragazzo di tre anni più grande e fisicamente già ben sviluppato.

Dopo questo match, prendo posto sul Campo 2, dove Monica Cappelletti affronta la forte belga Axana Mareen, numero cinque del seeding. L’azzurra parte subito bene, giocando con molta intelligenza e provando a non far colpire tanti rovesci alla sua avversaria, che proprio nel colpo bimane sembra avere il punto di forza. Nel secondo parziale, Monica continua a giocare con ottima profondità di palla e, seppur gli errori siano leggermente aumentati, non soffre particolarmente e riesce a superare il match d’esordio.

Ora è attesa da Martina Biagianti, vincitrice ieri in due set sull’ungherese Zita Kovacs, alla quale gli organizzatori hanno avuto la ‘brillante idea’ di assegnare una wild card.

In contemporanea, sul Campo 1, Giulia Peoni affronta la statunitense Victoria Hu. Guardo qualche sprazzo di questo match e poi decido di rientrare a casa, per fare poi ritorno al club in tarda serata, quando in programma ci sono i doppi.

Arrivato a casa attorno alle 17, noto come il cielo stia diventando sempre più grigio. Prendo una decisione: basta tennis per oggi, voglio evitare di prendere la pioggia (che al nomento non è ancora scesa, ma non è lontana dall’arrivare)…

Da Salsomaggiore, Lorenzo Carini