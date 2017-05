Arriva Nick Bollettieri: due stage a Pino Torinese e a Volvera

Arriva a Torino l’evento tennistico dell’anno: Nick Bollettieri, il guru del tennis mondiale, terrà due giornate di lezioni, consigli e stage. I clinic, in collaborazione con Synchronicity, Circuito Sabaudo Tennis Veterani e IMG Academy, la sua prestigiosa scuola tennis in Florida, rappresentano un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati.

Domenica 7 maggio l’appuntamento sarà al Tennis Club Love & Break di Pino Torinese con quattro sessioni, due al mattino e due al pomeriggio, e sarà rivolto a tutte le fasce di età. Il pomeriggio di lunedì 8 maggio all’Ace Tennis Volvera verrà, invece, dedicato prevalentemente ai ragazzi. Nick Bollettieri scenderà in campo per lavorare sui fondamentali, per dare consigli sull’approccio alla partita, per far conoscere tecniche mentali e strategie di gioco. Nelle sedute di allenamento, sarà disponibile per ogni richiesta e necessità, pronto a dare indicazioni e suggerimenti, a trasferire la sua enorme esperienza ai tennisti e alle tenniste che parteciperanno allo stage.

Nick Bollettieri è il più grande allenatore di tennis al mondo. Nella sua Academy, in Florida, si sono formati alcuni dei più grandi campioni. Ben dieci tennisti sono arrivati a essere i numeri uno delle classifiche Atp e Wta, mentre altri venti hanno raggiunto la seconda posizione. Oggi la sua Academy, la Img, non è solo tennis: a Bradenton, nei 450 acri a disposizione degli atleti, ci sono 55 campi da tennis, 18 campi da calcio, 4 campi da baseball, un campo da football americano, 4 palazzetti per il basket, una palestradi 20.000 mq e una pista di atletica. Ecco i nomi di alcuni tra i più famosi tennisti che Bollettieri ha allenato: Andrè Agassi, Boris Becker, Pete Sampras, Serena Williams, Venus Williams, Monica Seles, Martina Hingis, Maria Sharapova, Jennifer Capriati, Jelena Jankovic, Anna Kournikova, Marcelo Rios, Jimmy Arias, Jim Courier, Thomas Enqvist, Sara Errani, Mary Joe Fernandez, Tatiana Golovin, Tommy Haas, Daniela Hantuchova, Iva Maioli, Xavier Malisse, Paul Henri Mathieu, Maks Mirny, Kei Nishikori, Mark Philippoussis, Mary Pierce, Gianluigi Quinzi, Greg Rusedki, Nicole Valdisova, Heather Watson.

Per informazioni e iscrizioni allo stage di Pino Torinese: tel: 0118113867 mail: info.tcpino.lovebreak@gmail.com

Per informazioni e iscrizioni allo stage di Volvera tel: 0110160145 mail: info@acetennis.it