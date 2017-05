ATP Estoril: Salvatore Caruso fermato da Kevin Anderson

Niente da fare per Salvatore Caruso sconfitto al primo turno nel torneo ATP 250 dell’Estoril (e482.060, terra).

L’azzurro, al secondo torneo in carriera nel circuito maggiore e alla caccia del primo successo si è arreso a Kevin Anderson, classe 1986 e attualmente al n.66 del mondo, con il risultato di 62 63 in 1 ora e 14 minuti di partita.

Nel primo set Salvatore dal 2 pari subiva un duro parziale di 16 punti a 4, con Anderson che piazzava i break nel sesto ed all’ottavo gioco portando a casa la frazione per 6 a 2.

Nel secondo set Anderson nel primo gioco, pur commettendo due doppi falli e dopo aver annullato una palla break, teneva la battuta.

Caruso nel sesto gioco, sotto per 2 a 3, cedeva a 15 il turno di battuta.

Sul 2 a 5 l’azzurro annullava tre palle match ed in qualche modo teneva il servizio, ma nel game successivo Kevin teneva a 30 la battuta e chiudeva la partita per 6 a 3.

La partita punto per punto



ATP Estoril Salvatore Caruso Salvatore Caruso 2 3 Kevin Anderson Kevin Anderson 6 6 Vincitore: K. ANDERSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Anderson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 K. Anderson 15-0 ace 30-0 40-0 40-30 2-2 → 2-3 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Anderson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 K. Anderson 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 K. Anderson 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 K. Anderson 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Caruso 15-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Anderson 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Anderson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

S. Caruso – K. Anderson

01:13:56

0 Aces 5

0 Double Faults 2

74% 1st Serve % 69%

23/40 (57%) 1st Serve Points Won 34/40 (85%)

7/14 (50%) 2nd Serve Points Won 6/18 (33%)

4/7 (57%) Break Points Saved 1/1 (100%)

8 Service Games Played 9

6/40 (15%) 1st Return Points Won 17/40 (43%)

12/18 (67%) 2nd Return Points Won 7/14 (50%)

0/1 (0%) Break Points Won 3/7 (43%)

9 Return Games Played 8

30/54 (56%) Total Service Points Won 40/58 (69%)

18/58 (31%) Total Return Points Won 24/54 (44%)

48/112 (43%) Total Points Won 64/112 (57%)