Ilie Nastase chiede scusa

Ilie Nastase, protagonista di alcune dichiarazioni tutt’altro che allegre nei confonti di Serena Williams e Johanna Konta, si è assunto le proprie responsabilità ed ha fatto arrivare le sue scuse alle dirette interessate, anche se la polemica non si è placata.

“Sono stati giorni difficili per me, le dichiarazioni sono state qualcosa di ingiustificabile ma spero che le ragazze accettino le scuse. Una volta che esco dai limiti mi comporto da spettatore e non da capitano”.

“La mia reazione sulla gravidanza di Serena è stata spontanea, non sapevo nulla. È una delle migliori tenniste di tutti i tempi e so che ha lavorato tantissimo per arrivare fino a dov’è ora”, ha commentato Nastase.

Lorenzo Carini