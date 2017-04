Roland Garros: Dal 2018 si cambia il metodo per la distribuzione delle wild card?

Il presidente della Federazione francese di tennis, Bernard Giudicelli, ha annunciato che intende stabilire un nuovo sistema per determinare quali giocatori riceveranno una wild card per il Roland Garros edizione 2018.

L’idea è quella di rafforzare il merito. Il sistema si baserà su un coefficiente basato sui punti ottenuti nei tornei francesi e non su terra rossa, antecedenti allo slam parigino.

Dei 16 inviti 12 sarebbero distribuiti in questo modo, con gli altri 4 frutto dell’accordo tra le varie federazioni.

Giudicelli vuole “tenere fuori” giocatori come Gianni Mina che non fecero una bella figura ricevendo una wild card per lo slam parigino (Mina perse facilmente da Rafa Nadal nel 2010 per 62 62 62).