Maria Sharapova non risponde alla Bouchard: “sono nettamente superiore a queste cose”

“Non ho niente da dire sulle dichiarazioni delle Bouchard, sono nettamente superiore a queste cose” – così Maria Sharapova ha risposto, senza rispondere, alla canadese che due giorni fa aveva detto che Maria era stata un’imbrogliona.

Contiua Maria: “La partita di Mercoledì è stata dura perché è stato più di un match emozionante essendo tornata dopo tanto tempo.

Oggi mi sono calmata e sono entrata più negli scambi, ci sono stati punti più lunghi ed è stato ottimo per me perché ho avuto la possibilità di scivolare, di lavorare sui movimenti, tutto questo genere di cose che ti mancano quando non giochi per tanto tempo.

Niente è come giocare un torneo. Mi sono sentita molto bene, ho adrenalina, l’entusiasmo e non vedo l’ora di vedere quale sfida ogni avversario porta. È una grande sensazione. Te ne dimentichi un po’ dopo che sei stata 15 mesi fuori.”