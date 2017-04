Eugenie Bouchard durissima verso Maria Sharapova: “penso che le imbroglione, in qualsiasi sport, non dovrebbero più tornare a giocare”

Parole molto chiare e dure quelle di Eugenie Bouchard sul ritorno in campo di Maria Sharapova.

Dichiara la Bouchard: “Io non la guarderò, ha rovinato tutto. Ha truccato e penso che le imbroglione, in qualsiasi sport, non dovrebbero più tornare a giocare.

Penso che sia ingiusto per gli altri giocatori ed il messaggio che viene inviato dal circuito per i bambini è brutto. Si può barare e poi si viene accolti a braccia aperte”.