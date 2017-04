Challenger Francavilla: I risultati con il live dettagliato della seconda giornata. Donati, Berrettini, Travaglia e Cecchinato al secondo turno. Fuori Bolelli, Giacalone. Sospeso Giannessi (Video)

Challenger Francavilla | Terra | e43.000 – 2° Turno

Kristijan Mesaros (CRO) vs Pedro Sousa (POR) [1-0]Matteo Donati (ITA) vs (8)Lorenzo Giustino (ITA) [2-0](4)Marco Cecchinato (ITA) vs (Q)Filip Krajinovic (SRB) [1-2](WC)Matteo Berrettini (ITA) vs (7)Constant Lestienne (FRA)(6)Stefano Napolitano (ITA) vs Stefano Travaglia (ITA) [1-0]Vaclav Safranek (CZE) vs (3)Alexander Bublik (RUS)(5)Ruben Ramirez Hidalgo (ESP) vs Yannik Reuter (BEL) [1-0]

Challenger Francavilla | Terra | e43.000 – 1° Turno

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Riccardo Bellotti vs Stefano Travaglia



CH Francavilla Riccardo Bellotti Riccardo Bellotti 5 2 Stefano Travaglia Stefano Travaglia 7 6 Vincitore: S. TRAVAGLIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 R. Bellotti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 R. Bellotti 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-3 → 1-4 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 R. Bellotti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 1-1 R. Bellotti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 R. Bellotti 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 R. Bellotti 15-0 40-0 3-5 → 4-5 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 R. Bellotti 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-4 → 2-4 R. Bellotti 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 R. Bellotti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Bellotti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [4] Marco Cecchinato vs Salvatore Caruso (non prima ore: 12:30)



CH Francavilla Marco Cecchinato [4] Marco Cecchinato [4] 6 6 Salvatore Caruso Salvatore Caruso 3 1 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Caruso 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 4-1 → 5-1 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 2-1 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Matteo Donati vs [WC] Simone Bolelli (non prima ore: 15:00)



CH Francavilla Matteo Donati Matteo Donati 4 7 7 Simone Bolelli Simone Bolelli 6 6 5 Vincitore: M. DONATI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. Donati 15-0 30-0 6-5 → 7-5 S. Bolelli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 M. Donati 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 S. Bolelli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 M. Donati 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Bolelli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 2-4 → 3-4 M. Donati 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Donati 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Bolelli 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 M. Donati 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 df 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 8*-8 9-8* 9-9* 10*-9 10*-10 11-10* 11-11* 12*-11 6-6 → 7-6 S. Bolelli 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 M. Donati 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Donati 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Bolelli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 M. Donati 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 S. Bolelli 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Donati 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 S. Bolelli 40-15 1-2 → 1-3 M. Donati 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 1-1 → 1-2 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Donati 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 M. Donati 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Donati 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Donati 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Donati 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 S. Bolelli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Donati 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. Stefanos Tsitsipas vs [2] Alessandro Giannessi



CH Francavilla Stefanos Tsitsipas Stefanos Tsitsipas 0 6 4 Alessandro Giannessi [2] • Alessandro Giannessi [2] 0 7 2 Match sospeso - Oscurità Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Giannessi 4-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 A. Giannessi 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-4 → 5-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 1-0

Grandstand – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Andrea Pellegrino vs [Q] Filip Krajinovic



CH Francavilla Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 6 5 0 Filip Krajinovic Filip Krajinovic 3 7 6 Vincitore: F. KRAJINOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-5 → 0-6 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 F. Krajinovic 15-0 30-0 ace 40-0 0-2 → 0-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 40-40 40-A df 5-6 → 5-7 F. Krajinovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 F. Krajinovic 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 F. Krajinovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 F. Krajinovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Krajinovic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 F. Krajinovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 F. Krajinovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Krajinovic 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Krajinovic 0-15 15-15 30-15 1-0 → 1-1 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [5] Ruben Ramirez Hidalgo vs [Q] Omar Giacalone



CH Francavilla Ruben Ramirez Hidalgo [5] Ruben Ramirez Hidalgo [5] 3 7 6 Omar Giacalone Omar Giacalone 6 6 3 Vincitore: R. RAMIREZ HIDALGO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Ramirez Hidalgo 0-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 6-3 O. Giacalone 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 R. Ramirez Hidalgo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 O. Giacalone 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 R. Ramirez Hidalgo 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 O. Giacalone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 R. Ramirez Hidalgo 1-1 → 2-1 O. Giacalone 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Ramirez Hidalgo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 R. Ramirez Hidalgo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 O. Giacalone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 R. Ramirez Hidalgo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 O. Giacalone 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 R. Ramirez Hidalgo 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 O. Giacalone 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-2 → 4-3 R. Ramirez Hidalgo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 O. Giacalone 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 R. Ramirez Hidalgo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A df df 2-1 → 2-2 O. Giacalone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 O. Giacalone 0-2 R. Ramirez Hidalgo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 O. Giacalone 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Ramirez Hidalgo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 O. Giacalone 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 2-5 → 3-5 R. Ramirez Hidalgo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 O. Giacalone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-4 → 1-5 R. Ramirez Hidalgo 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 O. Giacalone 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 R. Ramirez Hidalgo 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 O. Giacalone 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Ramirez Hidalgo 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Guilherme Clezar vs [WC] Matteo Berrettini



CH Francavilla Guilherme Clezar Guilherme Clezar 7 1 3 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 6 6 Vincitore: M. BERRETTINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 G. Clezar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 3-5 → 3-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-4 → 3-5 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 G. Clezar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 G. Clezar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 0-2 G. Clezar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 G. Clezar 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-5 → 1-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 0-4 → 0-5 G. Clezar 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-2 → 0-3 G. Clezar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 ace 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 G. Clezar 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 G. Clezar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 G. Clezar 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 G. Clezar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. [WC] Lorenzo Sonego vs Jonathan Eysseric



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Vaclav Safranek vs [Q] Sebastian Ofner



CH Francavilla Vaclav Safranek Vaclav Safranek 4 6 6 Sebastian Ofner Sebastian Ofner 6 3 1 Vincitore: V. SAFRANEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 S. Ofner 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 V. Safranek 0-15 0-30 0-40 5-0 → 5-1 S. Ofner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 V. Safranek 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-0 → 4-0 S. Ofner 0-15 0-30 0-40 df 2-0 → 3-0 V. Safranek 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Ofner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 V. Safranek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-2 → 5-3 V. Safranek 0-15 15-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 S. Ofner 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 V. Safranek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 S. Ofner 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 2-1 → 3-1 V. Safranek 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 V. Safranek 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Ofner 0-15 15-15 40-30 4-5 → 4-6 V. Safranek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 V. Safranek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-4 → 3-4 S. Ofner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 V. Safranek 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-1 → 2-2 V. Safranek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 V. Safranek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [Q] Miljan Zekic vs Yannik Reuter



CH Francavilla Miljan Zekic Miljan Zekic 6 1 Yannik Reuter Yannik Reuter 7 6 Vincitore: Y. REUTER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Zekic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-5 → 1-6 Y. Reuter 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 M. Zekic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-4 → 1-4 Y. Reuter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 M. Zekic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Y. Reuter 15-0 15-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Zekic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* ace 4-4* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 M. Zekic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Y. Reuter 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Zekic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Y. Reuter 0-15 15-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Zekic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 Y. Reuter 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Zekic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Y. Reuter 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Zekic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 Y. Reuter 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Zekic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 Y. Reuter 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. Tristan Lamasine vs [7] Constant Lestienne



CH Francavilla Tristan Lamasine Tristan Lamasine 4 7 6 Constant Lestienne [7] Constant Lestienne [7] 6 5 7 Vincitore: C. LESTIENNE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 T. Lamasine 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 C. Lestienne 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 5-5 → 6-5 T. Lamasine 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 C. Lestienne 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-4 → 4-5 T. Lamasine 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 3-4 → 4-4 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 T. Lamasine 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 T. Lamasine 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 C. Lestienne 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 T. Lamasine 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 T. Lamasine 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 C. Lestienne 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 5-5 → 6-5 T. Lamasine 15-0 15-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 C. Lestienne 15-0 df 4-4 → 5-4 T. Lamasine 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-4 → 4-4 T. Lamasine 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 C. Lestienne 0-15 15-15 30-15 40-15 40-40 40-A 1-3 → 2-3 T. Lamasine 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 T. Lamasine 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 0-1 → 0-2 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Lamasine 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 C. Lestienne 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 T. Lamasine 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 C. Lestienne 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-4 → 2-5 T. Lamasine 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 C. Lestienne 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-3 → 1-4 T. Lamasine 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Lamasine 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 C. Lestienne 0-15 0-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

4. [1] Guillermo Duran / Jonathan Erlich vs Tomasz Bednarek / Stefano Travaglia (non prima ore: 15:30)



CH Francavilla Guillermo Duran / Jonathan Erlich [1] Guillermo Duran / Jonathan Erlich [1] 6 7 Tomasz Bednarek / Stefano Travaglia Tomasz Bednarek / Stefano Travaglia 3 6 Vincitori: DURAN / ERLICH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* df 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 G. Duran / Erlich 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 5-6 → 6-6 T. Bednarek / Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 G. Duran / Erlich 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 T. Bednarek / Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 4-5 G. Duran / Erlich 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 T. Bednarek / Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 G. Duran / Erlich 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Bednarek / Travaglia 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 G. Duran / Erlich 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 T. Bednarek / Travaglia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-2 → 1-2 G. Duran / Erlich 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 0-1 → 0-2 T. Bednarek / Travaglia 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Duran / Erlich 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 T. Bednarek / Travaglia 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-2 → 5-3 G. Duran / Erlich 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 T. Bednarek / Travaglia 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 G. Duran / Erlich 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Bednarek / Travaglia 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 G. Duran / Erlich 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Bednarek / Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Duran / Erlich 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

5. Ariel Behar / Fabricio Neis vs Alessandro Motti / David Pel



Il match deve ancora iniziare