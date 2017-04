Challenger Anning: I risultati con il live dettagliato della prima giornata (In campo Fabbiano e Quinzi)

Challenger Anning | Terra | $150.000 – TDQ – 1° Turno Md

CENTER COURT – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Sadio Doumbia vs [8] Felix Auger-Aliassime



Il match deve ancora iniziare

2. [WC] Yan Bai vs [PR] Daniel Munoz de la Nava (non prima ore: 06:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Yan Bai / Di Wu vs Riccardo Ghedin / Quentin Halys (non prima ore: 09:30)



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Karim-Mohamed Maamoun vs [5] Prajnesh Gunneswaran



Il match deve ancora iniziare

2. [5] Blaz Kavcic vs [WC] Yecong He (non prima ore: 06:30)



Il match deve ancora iniziare

3. Jason Jung vs [WC] Zihao Xia



Il match deve ancora iniziare

COURT 3 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Gianluigi Quinzi vs Philipp Oswald



Il match deve ancora iniziare

2. Thomas Fabbiano vs Aleksandr Nedovyesov (non prima ore: 08:00)



Il match deve ancora iniziare

COURT 5 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Tristan-Samuel Weissborn vs [7] Juan Pablo Paz



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Dino Marcan / Tristan-Samuel Weissborn vs Teymuraz Gabashvili / Austin Krajicek (non prima ore: 08:00)



Il match deve ancora iniziare