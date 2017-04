Challenger Anning: I risultati con il live dettagliato della prima giornata. Gianluigi Quinzi supera le qualificazioni. Al primo turno sfiderà Bourgue (Video)

Gianluigi Quinzi supera le qualificazioni.

Al primo turno sfiderà Bourgue, classe 1994 e n.140 ATP.

Main Draw

(1) Thompson, Jordan vs Ivashka, Ilya

Fabbiano, Thomas vs Nedovyesov, Aleksandr

(WC) Bai, Yan vs (PR) Munoz de la Nava, Daniel

Santillan, Akira vs (6) Halys, Quentin

(4) Martin, Andrej vs Kudryavtsev, Alexander

Zhang, Ze vs Majchrzak, Kamil

(SE) Otte, Oscar vs (Q) Gunneswaran, Prajnesh

(Q) Quinzi, Gianluigi vs (7) Bourgue, Mathias

(8) Gabashvili, Teymuraz vs Milojevic, Nikola

Chiudinelli, Marco vs (Q) Paz, Juan Pablo

Whittington, Andrew vs Coppejans, Kimmer

Wu, Di vs (3) Vanni, Luca

(5) Kavcic, Blaz vs (WC) He, Yecong

Tepavac, Marko vs (Q) Auger-Aliassime, Felix

Jung, Jason vs (WC) Xia, Zihao

(WC) Sun, Fajing vs (2) Tipsarevic, Janko

Challenger Anning | Terra | $150.000 – TDQ – 1° Turno Md

CENTER COURT – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Sadio Doumbia vs [8] Felix Auger-Aliassime



CH Anning Sadio Doumbia [4] Sadio Doumbia [4] 2 7 4 Felix Auger-Aliassime [8] Felix Auger-Aliassime [8] 6 6 6 Vincitore: F. AUGER-ALIASSIME Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Doumbia 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 S. Doumbia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 S. Doumbia 15-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 S. Doumbia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Doumbia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 1*-3 df 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 df 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 S. Doumbia 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Doumbia 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 4-3 → 4-4 S. Doumbia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 S. Doumbia 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Doumbia 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Doumbia 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Auger-Aliassime 30-0 ace 40-0 ace 2-5 → 2-6 S. Doumbia 0-15 0-30 0-40 df 2-4 → 2-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 S. Doumbia 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 30-15 1-2 → 1-3 S. Doumbia 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Doumbia 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1

2. [WC] Yan Bai vs [PR] Daniel Munoz de la Nava (non prima ore: 06:30)



CH Anning Yan Bai Yan Bai 6 6 Daniel Munoz de la Nava Daniel Munoz de la Nava 4 4 Vincitore: Y. BAI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Munoz de la Nava 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Y. Bai 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Munoz de la Nava 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Y. Bai 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 D. Munoz de la Nava 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Y. Bai 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 D. Munoz de la Nava 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Y. Bai 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Munoz de la Nava 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Y. Bai 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Munoz de la Nava 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Y. Bai 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Munoz de la Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Y. Bai 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Munoz de la Nava 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Y. Bai 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 D. Munoz de la Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Y. Bai 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Munoz de la Nava 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Y. Bai 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [WC] Yan Bai / Di Wu vs Riccardo Ghedin / Quentin Halys (non prima ore: 09:30)



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

2. [5] Blaz Kavcic vs [WC] Yecong He (non prima ore: 06:30)



CH Anning Blaz Kavcic [5] Blaz Kavcic [5] 6 7 Yecong He Yecong He 2 5 Vincitore: B. KAVCIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Y. He 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 B. Kavcic 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 Y. He 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 B. Kavcic 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 Y. He 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 B. Kavcic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Y. He 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Kavcic 15-0 40-0 2-2 → 3-2 Y. He 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Kavcic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Y. He 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Kavcic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Y. He 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-2 → 6-2 B. Kavcic 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 Y. He 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 B. Kavcic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-1 → 4-1 Y. He 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 B. Kavcic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-0 → 3-0 B. Kavcic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0

3. Jason Jung vs [WC] Zihao Xia



CH Anning Jason Jung Jason Jung 0 7 1 Zihao Xia • Zihao Xia 0 5 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Z. Xia 1-3 J. Jung 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Z. Xia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Jung 15-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 Z. Xia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Jung 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 6-5 → 7-5 Z. Xia 0-15 0-30 df 0-40 15-40 5-5 → 6-5 J. Jung 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Z. Xia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Jung 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Z. Xia 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 J. Jung 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Z. Xia 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 J. Jung 0-30 df 15-40 1-2 → 1-3 Z. Xia 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Jung 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Z. Xia 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

COURT 3 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Gianluigi Quinzi vs Philipp Oswald



CH Anning Gianluigi Quinzi [1] Gianluigi Quinzi [1] 6 7 Philipp Oswald Philipp Oswald 3 5 Vincitore: G. QUINZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 P. Oswald 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 6-5 → 7-5 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 P. Oswald 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 P. Oswald 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-3 → 4-4 G. Quinzi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 P. Oswald 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 2-2 → 3-2 P. Oswald 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Quinzi 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Oswald 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 P. Oswald 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 P. Oswald 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 P. Oswald 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 G. Quinzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 P. Oswald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 G. Quinzi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 P. Oswald 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

2 Aces 93 Double Faults 363% 1st Serve % 49%30/35 (86%) 1st Serve Points Won 27/36 (75%)13/21 (62%) 2nd Serve Points Won 18/37 (49%)2/2 (100%) Break Points Saved 4/7 (57%)10 Service Games Played 119/36 (25%) 1st Return Points Won 5/35 (14%)19/37 (51%) 2nd Return Points Won 8/21 (38%)3/7 (43%) Break Points Won 0/2 (0%)11 Return Games Played 1043/56 (77%) Total Service Points Won 45/73 (62%)28/73 (38%) Total Return Points Won 13/56 (23%)71/129 (55%) Total Points Won 58/129 (45%)

252 Ranking Not ranking

21 Age 31

Cittadella, Italy Birthplace Feldkirch, Austria

Bradenton Florida, USA Residence Dornbirn, Austria

6’3″ (190 cm) Height 6’7″ (200 cm)

185 lbs (84 kg) Weight 212 lbs (96 kg)

Left-Handed Plays Right-Handed

N/A Turned Pro 2005

1/1 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$97,196 Career Prize Money $656,499

2. Thomas Fabbiano vs Aleksandr Nedovyesov (non prima ore: 08:00)



Il match deve ancora iniziare

COURT 5 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Tristan-Samuel Weissborn vs [7] Juan Pablo Paz



CH Anning Tristan-Samuel Weissborn Tristan-Samuel Weissborn 0 2 0 Juan Pablo Paz [7] • Juan Pablo Paz [7] 0 6 0 Vincitore: J. PAZ per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Pablo Paz 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Weissborn 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-5 → 2-6 J. Pablo Paz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 T. Weissborn 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 J. Pablo Paz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Weissborn 15-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Pablo Paz 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Weissborn 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Pablo Paz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [4] Dino Marcan / Tristan-Samuel Weissborn vs Teymuraz Gabashvili / Austin Krajicek (non prima ore: 08:00)