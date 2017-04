Fed Cup: Italia b. China Taipei 3 a 0. Sara Errani vince e regala all’Italia il World Group?

Sara Errani regala il terzo punto all’Italia e chiude la sfida contro la China Taipei nell’incontro valido per la permanenza nel World Group 2 di Fed Cup 2018 che si è disputato in quel di Barletta (terra).

La Errani si è imposta sulla cinese Ya Hsuan Lee, classe 1995 e n.298 WTA, con il risultato di 36 62 63 dopo 1 ora e 53 minuti di partita.

L’Italia quindi chiude la sfida con Taipei per 3 a 0.

Ricordiamo però che ad agosto, l’ITF stabilirà il nuovo format della Fed Cup, con il World Group a 16 squadre. Per questo aver battuto Taiwan nello spareggio di Barletta ci restituirà, con tutta probabilità, il paradiso del World Group.

Sarita dopo aver perso il primo set per 3 a 6, dal 3 pari ha subito un parziale di tre game consecutivi, nel secondo parziale sotto per 1 a 2, senza break, metteva a segno un bel parziale di cinque giochi di fila, conquistando la seconda frazione per 6 a 2.

Nel terzo e decisivo set la Errani piazzava il break nel primo gioco (ai vantaggi con doppio fallo della Lee sulla palla break) e poi l’azzurra si ripeteva anche nel terzo game (break a 15), portandosi sul 3 a 0.

Nel quarto game l’azzurra, dal 15-40, annullava due palle break e manteneva la battuta issandosi sul 4 a 0.

Reazione della tennista di Taipei che metteva a segno un parziale di 12 punti a 3, portandosi sul 3 a 4 e battuta per Sarita.

Sul 4 a 3 l’azzurra teneva a 15 un importante turno di battuta, piazzando anche un bel vincente di diritto sulla palla game.

Nel game successivo, sul 5 a 3, la n.3 d’Italia dopo aver mancato un match point (annullato da un bel vincente della Lee), sul 40 pari approfittava di un gratuito della tennista di Taipei e poi sulla palla match metteva a segno un vincente di diritto, piazzando il break e chiudendo la partita per 6 a 3.

La partita punto per punto