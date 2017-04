Challenger Tallahassee: Il Tabellone Principale. Al momento nessuna presenza italiana

Challenger Tallahassee | Terra | $75.000

(1) Tiafoe, Frances vs (WC) Harrison, Christian

Hernandez-Fernandez, Jose vs Qualifier

Ghem, Andre vs Qualifier

(WC) Klahn, Bradley vs (8) Gonzalez, Maximo

(4) Andreozzi, Guido vs Qualifier

Shapovalov, Denis vs Millot, Vincent

McGee, James vs Quiroz, Roberto

Ramanathan, Ramkumar vs (5) Polansky, Peter

(7) Kozlov, Stefan vs Coria, Federico

Melzer, Jurgen vs (PR) Gonzalez, Alejandro

Krueger, Mitchell vs O’Connell, Christopher

Sandgren, Tennys vs (3) Laaksonen, Henri

(6) Mayer, Leonardo vs (WC) Dougaz, Aziz

Qualifier vs (WC) Giron, Marcos

Novikov, Dennis vs McDonald, Mackenzie

Smith, John-Patrick vs (2) King, Darian