La caduta di stile di Ilie Nastase. Parlando del figlio di Serena Williams ha affermato “Vedremo quale colore avrà. Cioccolato e latte?”

Battuta di cattivo gusto di Ilie Nastase durante la conferenza stampa pre-sfida contro la Gran Bretagna di Fed Cup.

Il capitano rumeno ad un certo punto si è girato in direzione di altri membri dello staff e in rumeno, parlando del futuro figlio di Serena Williams, ha detto: “Vedremo quale colore avrà. Cioccolato e latte?”

l’ITF ha affermato in un comunicato come non tolleri alcuna forma di “linguaggio o di comportamenti offensivi e discriminatori. È iniziata un’indagine per avere in mano il quadro completo della situazione prima di prendere un’ulteriore e appropriata decisione.”

Inoltre sembra che Nastase abbia detto la stessa cosa alla capitana della Gran Bretagna Anne Keothavong, che diventerà mamma tra qualche mese per la seconda volta, qualche minuto dopo il sorteggio.