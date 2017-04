Masters 1000 Monte Carlo: Il programma dei quarti di finale

COURT RAINIER III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [15] Albert Ramos-Vinolas vs [5] Marin Cilic

2. [16] Pablo Cuevas vs [11] Lucas Pouille

3. [10] David Goffin vs [2] Novak Djokovic

4. Diego Schwartzman vs [4] Rafael Nadal

COURT DES PRINCES – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Feliciano Lopez / Marc Lopez vs [4] Lukasz Kubot / Marcelo Melo

2. [6] Ivan Dodig / Marcel Granollers vs [2] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut

3. [3] Jamie Murray / Bruno Soares vs [WC] Romain Arneodo / Hugo Nys

4. [1] Henri Kontinen / John Peers vs Rohan Bopanna / Pablo Cuevas