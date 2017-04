Masters 1000 Montecarlo: Il programma di Giovedì 20 Aprile

COURT RAINIER III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Andy Murray vs [15] Albert Ramos-Vinolas

2. [3] Stan Wawrinka vs [16] Pablo Cuevas

3. [14] Alexander Zverev vs [4] Rafael Nadal

4. [13] Pablo Carreno Busta vs [2] Novak Djokovic

COURT DES PRINCES – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [9] Tomas Berdych vs [5] Marin Cilic

2. [11] Lucas Pouille vs [Q] Adrian Mannarino

3. [6] Dominic Thiem vs [10] David Goffin

4. [Q] Jan-Lennard Struff vs Diego Schwartzman

COURT 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [7] Feliciano Lopez / Marc Lopez vs Florin Mergea / Aisam-Ul-Haq Qureshi

2. [3] Jamie Murray / Bruno Soares vs [PR] Tommy Haas / Treat Huey

3. Rohan Bopanna / Pablo Cuevas vs [5] Raven Klaasen / Rajeev Ram