Thomas Hogstedt rassicura su Eugenie Bouchard

Thomas Hogstedt, allenatore che in passato aveva guidato Maria Sharapova e Na Li alla conquista di titoli dello Slam e che ha da qualche tempo iniziato a seguire Eugenie Bouchard, ha assicurato che la propria assistita sia totalmente focalizzata sul tornare ad essere una delle migliori tenniste del mondo ed ha rifiutato le critiche secondo cui la canadese non viva l’impegno nel circuito come sua priorità.

“L’inizio della sua carriera è stato duro. Sono accadute molte cose, i ritmi sono stati folli e lei ha bisogno di assimilare il tutto. Ha iniziato a realizzare e la sua priorità, adesso, è il tennis. Ha molta fame di vittorie e credo proprio che tornerà al suo miglior livello”.

Sconfitta nettamente ai quarti di finale del torneo ITF di Indian Harbour Beach, la scorsa settimana, Eugenie si appresta ora a giocare il WTA di Istanbul, dove figurerà senz’altro come una dei principali motivi di attrazione per il pubblico.

Edoardo Gamacchio