Challenger Francavilla al Mare: Ecco le wild card. Pellegrino e Mager “si sfidano” a Pula

Il Settore Tecnico della Federazione Italiana Tennis ha assegnato le wild card di sua competenza per il tabellone principale del challenger di Francavilla in programma la prossima settimana.

Inviti per il tabellone principale a Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego.

La terza wild card sarà assegnata ad uno tra Andrea Pellegrino e Gianluca Mager in base ai risultati che i giocatori otterranno al Futures di Santa Margherita di Pula.

L’ultimo invito, invece, verrà assegnato dagli organizzatori.