Da Monte Carlo: Paolo Lorenzi soddisfatto della prestazione e parla del suo prossimo avversario e poi di Quinzi

Paolo Lorenzi : “Credo di aver giocato una buona partita con Granollers, ho servito abbastanza bene, sono stato aggressivo nei momenti giusti. Forse il primo set avrei potuto chiuderlo in maniera più agevole, poi nel secondo quando sono andato avanti di un break ho giocato male un game, mi sono irrigidito, ma poi sono stato bravo alla fine quando sono riuscito a essere più aggressivo facendo anche qualche volta il serve e volley. Lui è un avversario ostico che non regala mai nulla durante la partita.

Con Pouille ho giocato solo una volta, lo scorso anno a Bucarest e vinse lui 6-4 al terzo set poi ha fatto finale e ha giocato bene tutta la stagione sul rosso.

Sicuramente è un giocatore molto aggressivo, serve molto bene e tende a comandare il gioco. Ci vorrà una grande partita per vincerla”.

Ad una domanda su Quinzi: “Io credo che Quinzi possa giocare bene e arrivare tranquillamente nei primi 100 e fare degli ottimi risultati. Non so dire fino a che punto si spingerà nella sua carriera. Magari dopo che ha vinto Wimbledon juniores tutti si aspettavano potesse fare come Kyrgios. Penso che abbia bisogno di lavorare per continuare a salire perché non ha il servizio di Kyrgios o il tennis di Zverev, ma credo sia un buonissimo giocatore e poi è ancora molto giovane, ha soltanto 21 anni.