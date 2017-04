Caroline Garcia: “E’ un periodo molto difficile per me, sicuramente il più complicato della mia carriera”

Non è un segreto che Caroline Garcia sia un periodo piuttosto triste, al di là dei risultati ottenuti sul campo. La giocatrice francese, in brutti rapporti con la Federazione, ha commentato: “E’ un periodo molto difficile per me, sicuramente il più complicato della mia carriera. E’ un momento stressante, posso dire di aver imparato la lezione, anche se in un altro modo rispetto al previsto”.

Ricordiamo che Caroline non sarà al via nell’incontro di Fed Cup contro la Spagna a causa di un problema fisico.

Lorenzo Carini