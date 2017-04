Da Monte Carlo: Fognini ed il dubbio Roma. Seppi non si vede coach

Fognini : “Se Flavia partorisse nei giorni che precedono agli Internazionali d’Italia io non giocherei Roma.

Mi ritirerei sicuramente dal torneo in caso Flavia partorisse durante la manifestazione”. Oggi sono soddisfatto.

Non era previsto di giocare Barcellona per questo non mi sono iscritto, ho chiesto wild card dopo Miami. Se non dovessero darmela andrò a Budapest, perché finché Flavia non chiama voglio giocare il più possibile.

Ho giocato una gran partita contro un tennista che è nei primi dieci della Race. Sono molto contento del mio attuale livello di tennis.

Ho avuto un po’ di sfortuna quando ho servito per il set sul 5-4, poi all’inizio del tie-break del primo set ho tirato due dritti cercando di andare a prendermi il punto e li ho sbagliati entrambi però era giusto giocare così. Lui sul 3-0 ha fatto ace e da lì l’inerzia è andata chiaramente dalla sua parte.

Siamo stati molto vicini per gran parte del terzo set, poi è girata per lui. Nella palla break sul 4-3 lui ha fatto un grandissimo punto. Mi rimprovero il fatto di non essere mai riuscito a rispondere dopo aver conquistato il primo punto in risposta: facevo un bel punto, magari me lo andavo a prendere a rete, e poi sbagliavo la risposta.”

Seppi : “Oggi non si poteva vincere questa partita, giocava profondissimo e non sono riuscito a rispondere quasi mai sul suo servizio.

Non sono riuscito ad essere costante, dopo l’Australia ho giocato in Davis in Argentina, poi un viaggio estenuante fino a Sofia dove ho vinto una partita e sono morto il giorno dopo (sorride l’azzurro).

Da allora non riesco a trovare continuità nemmeno con la tenuta fisica, prima la schiena poi il piede. Sempre per la Davis siamo andati in Belgio, cambio di superficie, senza un po’ di stabilità e di abitudine. Adesso si gioca un mese sulla terra, spero di riprendermi bene”

Non mi vedo come allenatore, e non credo riuscirei a seguire qualcosa come un ‘accademia ma voglio giocare ancora per qualche anno.

Non ero a conoscenza delle wild card al Foro Italico. So solo quello che mi interessa e, dunque, che a me hanno assicurato un invito perché quest’anno la classifica non mi permette di entrare direttamente nel tabellone principale.”