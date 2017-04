Challenger Qingdao: Il programma di Martedì 18 Aprile

COURT 1 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Attila Balazs vs [WC] Yan Bai

2. [PR] Daniel Munoz de la Nava vs [2] Janko Tipsarevic

3. Ilya Ivashka vs Ze Zhang

4. [6] Mathias Bourgue vs [WC] Fajing Sun

COURT 2 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Karim-Mohamed Maamoun vs Thomas Fabbiano

2. [3] Luca Vanni vs Alex De Minaur

3. Gianluigi Quinzi vs [4] Blaz Kavcic

4. [PR] Teymuraz Gabashvili / Daniel Munoz de la Nava vs [3] Jordan Thompson / Andrew Whittington

COURT 4 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Andrew Whittington vs [5] Quentin Halys

2. [WC] Siyu Liu / Wei Qiang Zheng vs Aleksandr Nedovyesov / Hsien-Yin Peng

3. Nikola Milojevic vs Marko Tepavac

4. Andreas Mies / Oscar Otte vs Aliaksandr Bury / Denys Molchanov

COURT 3 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Denys Molchanov vs Kimmer Coppejans

2. Kamil Majchrzak vs [Q] Felix Auger-Aliassime