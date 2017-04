Masters 1000 Monte Carlo: Le dichiarazioni del Day 1. Parlano tutti i Big

Novak Djokovic : “Mi sento bene. È molto bello essere in un posto dove trascorro la maggior parte del mio tempo quando non sto lavorando. Questa è la mia casa e anche la mia base di addestramento. Ho trascorso molto tempo su questi campi del Monte-Carlo Country Club … Naturalmente, i primi tre mesi dell’anno le cose non sono andate esattamente come avrei voluto o come erano andate negli ultimi sette o otto anni, ma sono ben consapevole che in un certo senso è abbastanza normale per uno sportivo conoscere questo tipo di alti e bassi. Ho fiducia in me stesso, ho fiducia nelle mie capacità e nella qualità degli sforzi che ho fatto in questo intero processo di ricostruzione. Devo solo aver fiducia nel fatto che questo processo prima o poi mi darà i risultati che voglio e quello che spero. Tutti i miei pensieri sono rivolti a questa settimana a Monte Carlo e spero che sarà il posto giusto per trovare un nuovo inizio. (Sorriso) ”.

Rafael Nadal : “Non ho parlato neanche una volta con il mio clan di una possibile decima! Penso piuttosto che Monte Carlo sia un torneo importante, è senza dubbio uno dei miei appuntamenti preferiti, Monte Carlo è unico. Ho piacere di essere qui ad allenarmi, cerco di lavorare il meglio possibile per essere pronto per la gara. Faccio le modifiche necessarie al mio gioco sulla terra rossa: è solo su questo che mi sto concentrando. Sì, l’anno scorso ho vinto qui, ma non è in quell’occasione che ho ritrovato la fiducia: la fiducia l’avevo ritrovata a Indian Wells. Avevo ricominciato a giocare bene prima di venire qui, ma tornare a vincere a Monte Carlo è stato, ovviamente, un momento magico. Quest’anno ho avuto un inizio di stagione differente, è andata bene per me, io sono contento di come ho giocato nel corso dei primi mesi dell’anno e posso affrontare con un buono stato mentale questo torneo storico per tutti i giocatori, ma forse per me un po’ di più. ”

Andy Murray : “Mi sento molto più a mio agio sulla terra battuta rispetto a prima. Ho lavorato molto sul mio gioco sulla terra nel 2014 e 2015. Mi ha aiutato molto. Il mio gomito va molto meglio. Servo ogni giorno meglio. Quasi alla solita velocità. Le mie aspettative sono forse più basse qui quest’anno rispetto allo scorso anno alla luce del mio infortunio, ma ho intenzione di fare una buona stagione sulla terra battuta. Ho un po’ di lavoro da fare nella classifica di quest’anno e ho intenzione di iniziare questa settimana. ”

Stan Wawrinka : “Mi sento bene. Sono arrivato qui Venerdì e tennisticamente, sono abbastanza soddisfatto dei miei allenamenti. Sono entusiasta di riprendere la stagione sulla terra battuta. Apprezzo molto questa superficie. Monte- Carlo, è il primo Masters 1000 che ho vinto, quindi rimarrà sempre speciale. E anche senza questo, è un torneo che ho sempre apprezzato. Ho sempre amato tornare qui. Sono davvero felice di essere tornato. ”

Grigor Dimitrov : “Non ci sono poi così tanti tornei durante l’anno che danno l’opportunità di giocare in casa. Quindi, quando si ha questa possibilità, come me al Monte-Carlo Rolex Masters, è fantastico. Ho vissuto qui per quasi quattro anni, e quindi vengo al MCCC è la quotidianità! È molto bello essere a casa, di trascorrerci del tempo, di potere andare a casa a mangiare … di avere, in fondo, una vita normale. Mi ricorda di bei momenti e mi dà buone vibrazioni simultaneamente. E poi penso che questo alleggerisca anche un po’ la pressione … Sì, sono a casa. E sono cresciuto sulla terra battuta, quindi mi aspetto solo il meglio da me stesso qui. Mi sto muovendo bene, so di poter competere con qualsiasi avversario. È anche bello essere testa di serie un po’ più in alto rispetto agli altri anni, questo mi permette di ragionare in modo un po’ diverso, di prepararsi a incontrare avversari più complicati un po’ più tardi nel torneo. Sulla terra battuta, non spendere troppa energia, è sempre bene tenerlo a mente.

Jo-Wilfried Tsonga : “Sono un uomo felice, contento. Tutto va bene. Sono particolarmente felice di ritrovare il circuito dopo una pausa legata alla nascita di mio figlio. Ora ho nuove responsabilità. Non gioco solo per me ma per la mia piccola famiglia. D’altronde mia moglie (Nura) e mio figlio (Shugar) sono qui a Monaco con me. Non potevo lasciarli a casa. Era troppo difficile. Ero su un buon ritmo prima della nascita di mio figlio, spero di riprenderlo. Ho dieci giorni di tennis alle spalle, spero che questo sarà sufficiente. Le condizioni nel Principato sono perfette per un ritorno.

Le condizioni sono simili a quelle del Roland-Garros, è il know-how francese nella preparazione della superficie. Inoltre, sulla terra battuta, io gioco bene solo qui e a Parigi e non altrove. Anche se in questa stagione mi auguro di avere dei risultati anche su altri Masters 1000 sulla terra battuta. ”