La squalifica di Arsan Arashov e la doppia versione sul Meldonium

Dopo mesi, ci si era scontati di quella sostanza che nel 2016 era diventata famosa per il caso Sharapova. Adesso, il Meldonium ha mietuto una vittima molto più giovane della siberiana, così come dalla minore risonanza mediatica. Trattasi, precisamente, del diciassette Arsan Arashov, il quale ha appreso della sanzione infertagli dalla ITF quando si trovava a Montecarlo (dove ha per altro avuto modo di farsi immortalare al fianco di Novak Djokovic ed Andy Murray).

Il giovane kazako è stato squalificato per due anni, essendo risultato positivo ad un test antidoping svolto nel luglio scorso (mentre era impegnato nel torneo ITF di Gandía).

Venuto a conoscenza della sentenza, Arashov ha subito indirizzato all’ITF una lettera scritta di proprio pugno nel tentativo di difendere la propria posizione: “Da qualche tempo, ho problemi di salute. Mi sono sentito debole e sono andato dal dottore, che mi ha dato una ricetta con i nomi delle medicine necessarie. Pensavo che il Meldonium non ci fosse, ma non sapevo. Se mai esistesse una possibilità che io non venga squalificato, ne sarei davvero grato e, d’ora in avanti, farò più attenzione quando dovrò prendere dei farmaci per qualsiasi tipo di cura”, si legge.

Questa versione dei fatti differisce molto da quanto il kazako avesse dichiarato il 10 febbraio 2017, quando precedentemente chiamato a fornire spiegazioni. Arashov, infatti, aveva negato in maniera esplicita di aver assunto il Meldonium, sostenendo che le bottigliette d’acqua presenti nel luogo nel test antidoping potessero essere state contaminate proprio con tale sostanza.

La realtà è che vi siano grandi discrepanze tra quanto scritto nella lettera alla ITF e le spiegazioni fornite mesi dopo.

Trascorso il 10 febbraio, ad ogni modo, la squalifica di due anni è stata confermata. Arashov, dunque, dovrà scontare ventiquattro mesi di inattività forzata, conteggiati a partire dal 30 settembre 2016.

Edoardo Gamacchio