Francesca Schiavone: “Non sto pensando al ritiro. Mi godo il tennis”

Queste le dichiarazioni di Francesca Schiavone dopo il successo nel torneo di Bogotà.

“Sono molto contenta ed emozionata. Oggi è stato un match disastroso ma vincere era la cosa più importante. Lara sta migliorando tanto, penso che abbia anche avuto uno strappo muscolare che non le ha permesso di correre come voleva, ma ringrazio Dio per aver vinto gli ultimi tre game.”

“E’ stata una partita molto equilibrata, e giocare in altura è difficile. Nel secondo set è stata dura perchè ha cominciato a giocare bene, ma poi ha avuto questo piccolo infortunio alla gamba e così ho iniziata a farla muovere in campo servendomi del mio rovescio.”

“In questo momento mi riaffiorano i ricordi della vittoria al Roland Garros. Ho sempre fatto delle ottime prestazioni sul rosso. Era da troppo tempo che non vincevo e sono contento di averlo fatto di nuovo. E’ stato un ottimo torneo per me qui a Bogota. Mi sento molto entusiasta a poter esprimere il mio gioco. Non sto pensando al ritiro. Mi godo il tennis”.