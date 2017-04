Challenger San Luis Potosi: Andrea Arnaboldi sconfitto in semifinale (Video)

Andrea Arnaboldi si ferma in semifinale nel torneo challenger di San Luis Potosi.

Nella notte italiana il 29enne mancino di Cantù, numero 299 del ranking mondiale, ha ceduto per 64 63, in un’ora e 24 minuti di gioco, allo slovacco Andrej Martin, numero 153 del ranking mondiale e quinta testa di serie del torneo.

Challenger San Luis Potosi CH | Terra | $50.000 – Semifinali

CANCHA CENTRAL – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [3] Roberto Quiroz / Caio Zampieri vs [2] Evan King / Max Schnur



CH San Luis Potosi Roberto Quiroz / Caio Zampieri [3] Roberto Quiroz / Caio Zampieri [3] 6 6 Evan King / Max Schnur [2] Evan King / Max Schnur [2] 4 3 Vincitori: QUIROZ / ZAMPIERI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. King / Schnur 15-0 15-15 15-30 df 15-40 5-3 → 6-3 R. Quiroz / Zampieri 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-2 → 5-3 E. King / Schnur 15-0 ace 30-0 40-0 5-1 → 5-2 R. Quiroz / Zampieri 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 E. King / Schnur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 4-0 → 4-1 R. Quiroz / Zampieri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 E. King / Schnur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 R. Quiroz / Zampieri 15-0 30-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 E. King / Schnur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Quiroz / Zampieri 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 E. King / Schnur 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 R. Quiroz / Zampieri 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 E. King / Schnur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 4-2 → 4-3 R. Quiroz / Zampieri 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 E. King / Schnur 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-1 → 3-2 R. Quiroz / Zampieri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 E. King / Schnur 0-15 df 0-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 R. Quiroz / Zampieri 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 E. King / Schnur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

2. [WC] Miomir Kecmanovic vs [8] Adrian Menendez-Maceiras (non prima ore: 23:00)



CH San Luis Potosi Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 3 4 Adrian Menendez-Maceiras [8] Adrian Menendez-Maceiras [8] 6 6 Vincitore: A. MENENDEZ-MACEIRAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 A. Menendez-Maceiras 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Menendez-Maceiras 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1

3. [5] Andrej Martin vs Andrea Arnaboldi (non prima ore: 01:00)