WTA Bogotà: Splende la luce di Francesca Schiavone. L’azzurra conquista il torneo colombiano. Ottavo successo in carriera

Francesca Schiavone si aggiudica il torneo WTA International di Bogotà ($250.000, terra).

La tennista azzurra ha avuto la meglio sulla spagnola Lara Arruabarrena, classe 1992 e n.65 WTA, con il punteggio finale di 6-4 7-5 dopo 1 ora e 40 minuti di gioco.

Per Francesca si tratta del suo ottavo titolo WTA in carriera, il primo di questo 2017.

Primo Set: Partiva bene la Schiavone che si portava immediatamente sul 3-0, grazie al break ottenuto a 0 nel secondo gioco.

Nel quinto game, Francesca avanti 3-1, ma sotto 15-40, salvava le due palle break e realizzava quattro punti consecutivi, conservando il break di vantaggio e issandosi sul 4-1.

Nel settimo gioco la tennista milanese annullava complessivamente quattro palle break alla Arruabarrena e teneva il servizio alla quarta occasione, portandosi sul 5-2.

Sul 5-3 l’azzurra serviva per il set, ma cedeva a 30 la battuta con un doppio fallo. Arrivava però la pronta reazione dell’ex vincitrice del Roland Garros, che al terzo set point utile, si aggiudicava per 6-4 la prima frazione di gioco.

Secondo Set: Nel terzo gioco arrivava il break della Arruabarrena, la quale dopo un back largo di Schiavone, si portava sul 2-1 e servizio.

Dopo il break la spagnola subiva un trattamento medico per un problema alla coscia sinistra.

Nel settimo game la Schiavone annullava una pericolosa palla del 2-5, con uno splendido rovescio lungo linea e così teneva la battuta, accorciando le distanze sul 3-4.

Sotto 3-5 e servizio l’italiana annullava ben tre set point e con un ace conquistava il game del 4-5. Chiamata a servire per il set l’iberica, mancava il quarto set point e alla prima palla break, Francesca pareggiava i conti sul 5-5.

Avanti 6-5 la Schiavone, ma servizio per la spagnola, l’azzurra strappava a 15 la battuta all’avversaria, grazie a un dritto sventaglio, che le permetteva di vincere per 7-5 il secondo set e il titolo di Bogotà.

Il Match point

La partita punto per punto



WTA Bogota Francesca Schiavone Francesca Schiavone 6 7 Lara Arruabarrena [4] Lara Arruabarrena [4] 4 5 Vincitore: F. SCHIAVONE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Arruabarrena 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 L. Arruabarrena 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 F. Schiavone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 L. Arruabarrena 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Schiavone 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 L. Arruabarrena 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 2-4 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 L. Arruabarrena 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 F. Schiavone 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 L. Arruabarrena 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 F. Schiavone 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Arruabarrena 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-3 → 5-4 L. Arruabarrena 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 F. Schiavone 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 L. Arruabarrena 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 F. Schiavone 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 L. Arruabarrena 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 F. Schiavone 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 L. Arruabarrena 0-15 df 0-30 df 1-0 → 2-0 F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

F. Schiavone – L. Arruabarrena

01:39:39

3 Aces 1

3 Double Faults 3

63% 1st Serve % 72%

41/57 (72%) 1st Serve Points Won 29/42 (69%)

13/34 (38%) 2nd Serve Points Won 6/16 (38%)

12/14 (86%) Break Points Saved 2/6 (33%)

11 Service Games Played 11

13/42 (31%) 1st Return Points Won 16/57 (28%)

10/16 (63%) 2nd Return Points Won 21/34 (62%)

4/6 (67%) Break Points Won 2/14 (14%)

11 Return Games Played 11

54/91 (59%) Total Service Points Won 35/58 (60%)

23/58 (40%) Total Return Points Won 37/91 (41%)

77/149 (52%) Total Points Won 72/149 (48%)

168 Ranking 65

36 Age 25

Milan, Italy Birthplace San Sebasti n, Spain

Milan, Italy Residence Barcelona, Spain

5′ 5 1/2″ (1.66 m) Height 5′ 5″ (1.66 m)

132 lbs. (60 kg) Weight 128 lbs. (58 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (1998) Turned Pro Pro

6/9 Year to Date Win/Loss 4/8

0 Year to Date Titles 0

7 Career Titles 2

$10,890,249 Career Prize Money $1,755,022

Luigi Calvo