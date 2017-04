WTA 125 Zhengzhou: Il Main Draw. Nessuna presenza italiana.

WTA 125 Zhengzhou – Hard

(1/WC) Peng, Shuai vs Aoyama, Shuko

Kato, Miyu vs Sawayanagi, Riko

Hibi, Mayo vs Alternate

Diyas, Zarina vs (7) Han, Xinyun

(4) Hibino, Nao vs Omae, Akiko

Hozumi, Eri vs Qualifier/Lucky Loser

Qualifier/Lucky Loser vs Sharipova, Sabina

Lu, Jia-Jing vs (5) Zheng, Saisai

(6) Nara, Kurumi vs Zhu, Lin

Han, Na-Lae vs Jang, Su Jeong

(WC) Liu, Chang vs Rodionova, Arina

Qualifier/Lucky Loser vs (3) Duan, Ying-Ying

(8) Liu, Fangzhou vs Qualifier/Lucky Loser

(WC) Yang, Zhaoxuan vs (WC) Tang, Hao Chen

Grammatikopoulou, Valentini vs (WC) Xu, Yifan

Kuwata, Hiroko vs (2) Wang, Qiang