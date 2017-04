Challenger Taipei e Qingdao: Tabellone di Quali. C’è Riccardo Ghedin

Challenger Taipei | Indoor | $125.000

(1) Ebden, Matthew vs Bye

Trongcharoenchaikul, Wishaya vs Hsieh, Cheng-Peng

Wu, Tung-Lin vs Lin, Wei-De

Bye vs (6) Yu, Cheng-Yu

(2) Sarmiento, Raymond vs Bye

Yi, Chu-Huan vs Roelofse, Ruan

Liu, Shao-Fan vs Chiu, Yu Hsiang

Bye vs (8) Okamura, Issei

(3) Bachinger, Matthias vs Bye

(WC) Lin, Liang-Yu vs (WC) Meng, Cing-Yang

(WC) Hsu, Yu Hsiou vs (WC) Wang, Yu-chang

Bye vs (5) Kim, Cheong-Eui

(4) Mukund, Sasi Kumar vs Bye

(WC) Tan, Li-Wei vs (WC) Lo, Chien-hsun

Hung, Jui-Chen vs Matsui, Toshihide

Bye vs (7) Chung, Yun seong

CENTER – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Yu Hsiou Hsu vs [WC] Yu-chang Wang

2. Chu-Huan Yi vs Ruan Roelofse (non prima ore: 06:00)

3. Tung-Lin Wu vs Wei-De Lin

4. Jui-Chen Hung vs Toshihide Matsui

COURT 2 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Liang-Yu Lin vs [WC] Cing-Yang Meng

2. [WC] Li-Wei Tan vs [WC] Chien-hsun Lo (non prima ore: 06:00)

3. Shao-Fan Liu vs Yu Hsiang Chiu

4. Wishaya Trongcharoenchaikul vs Cheng-Peng Hsieh

Challenger Qingdao | Terra | $125.000

(1) Paz, Juan Pablo vs Bye

(WC) Cui, Jie vs Bye

(WC) Liu, Yizhou vs Bye

Bye vs (6) Molchanov, Denys

(2) Otte, Oscar vs Bye

Qi, Xi vs (WC) Zheng, Wei Qiang

Gong, Mao-Xin vs Mies, Andreas

Bye vs (7/WC) Zhang, Zhizhen

(3) Auger-Aliassime, Felix vs Bye

(WC) Pang, Renlong vs Bye

Bury, Aliaksandr vs Bye

Bye vs (5) Xia, Zihao

(4) Torebko, Peter vs Bye

(WC) Wang, Honghan vs Bye

Ghedin, Riccardo vs Bye

Bye vs (8) Vasilevski, Andrei

COURT 1 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Mao-Xin Gong vs Andreas Mies

2. [WC] Yizhou Liu vs [6] Denys Molchanov

3. [4] Peter Torebko vs [WC] Honghan Wang

4. Mao-Xin Gong OR Andreas Mies vs [7/WC] Zhizhen Zhang

COURT 2 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Xi Qi vs [WC] Wei Qiang Zheng

2. [3] Felix Auger-Aliassime vs [WC] Renlong Pang

3. Riccardo Ghedin vs [8] Andrei Vasilevski

4. [2] Oscar Otte vs Xi Qi OR [WC] Wei Qiang Zheng

COURT 3 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [1] Juan Pablo Paz vs [WC] Jie Cui

2. Aliaksandr Bury vs [5] Zihao Xia (non prima ore: 09:00)