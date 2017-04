WTA Bogotà: Francesca Schiavone è in semifinale. Eliminata Sara Errani

Bella vittoria di Francesca Schiavone che conquista le semifinali nel torneo WTA International di Bogotà.

L’azzurra ha sconfitto nei quarti di finale la n.1 del seeding, Kiki Bertens con il risultato di 61 64 in 1 ora e 16 minuti di partita.

In semifinale sfiderà Johanna Larsson classe 1988 e n.57 ATP.

Da segnalare che Francesca dopo aver vinto il primo set per 6 a 1, nel seconda frazione ha piazzato il break decisivo sull’1 pari, con l’olandese che ha anche commesso due doppi falli nel gioco.

L’azzurra poi non aveva problemi nei restanti quattro turni di battuta e chiudeva la contesa per 6 a 4.

Niente da fare per Sara Errani sconfitta per 75 64 dalla svedese Johanna Larsson n.3 del seeding.

Da segnalare che la Errani nel primo parziale avanti per 4 a 2, subiva il controbreak nel settimo gioco.

Sul 5 a 4 l’azzurra mancava anche una palla set sul servizio della scandinava e poi sul 5 pari, 30 pari ed era alla battuta, cedeva sei punti consecutivi e perdeva la frazione per 7 a 5.

Nel secondo set Sarita dopo aver recuperato un break di svantaggio nel sesto gioco, sul 4 pari perdeva a 15 il servizio e nel game successivo Johanna teneva ai vantaggi la battuta, dal 40 a 0, chiudendo la contesa per 6 a 4.

WTA Bogota International | Terra | $250.000

QF Bertens vs Schiavone 3 incontro dalle ore 17:00



WTA Bogota Kiki Bertens [1] Kiki Bertens [1] 1 4 Francesca Schiavone Francesca Schiavone 6 6 Vincitore: F. SCHIAVONE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-5 → 4-6 K. Bertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 K. Bertens 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-3 → 2-3 F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 K. Bertens 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 F. Schiavone 15-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 K. Bertens 0-15 0-30 0-40 df df 1-4 → 1-5 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-3 → 1-4 K. Bertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 1-2 K. Bertens 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 1-0 → 1-1 F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

3 Aces 07 Double Faults 352% 1st Serve % 68%21/30 (70%) 1st Serve Points Won 27/36 (75%)8/28 (29%) 2nd Serve Points Won 8/17 (47%)2/6 (33%) Break Points Saved 0/1 (0%)8 Service Games Played 99/36 (25%) 1st Return Points Won 9/30 (30%)9/17 (53%) 2nd Return Points Won 20/28 (71%)1/1 (100%) Break Points Won 4/6 (67%)9 Return Games Played 829/58 (50%) Total Service Points Won 35/53 (66%)18/53 (34%) Total Return Points Won 29/58 (50%)

20 Ranking 168

25 Age 36

Wateringen, Netherlands Birthplace Milan, Italy

Wateringen, Netherlands Residence Milan, Italy

6′ (1.82 m) Height 5′ 5 1/2″ (1.66 m)

163 lbs. (74 kg) Weight 132 lbs. (60 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (2009) Turned Pro Pro (1998)

5/10 Year to Date Win/Loss 6/9

0 Year to Date Titles 0

2 Career Titles 7

$2,474,943 Career Prize Money $10,890,249

QF Larsson – Errani (0-6) 4 incontro dalle ore 17:00



WTA Bogota Johanna Larsson [3] Johanna Larsson [3] 7 6 Sara Errani Sara Errani 5 4 Vincitore: J. LARSSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Larsson 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 J. Larsson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 J. Larsson 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-2 → 3-3 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Larsson 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 S. Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Larsson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Larsson 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 J. Larsson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Larsson 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 J. Larsson 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-3 → 2-4 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Larsson 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Errani 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Larsson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2 Aces 04 Double Faults 266% 1st Serve % 83%34/50 (68%) 1st Serve Points Won 32/58 (55%)11/26 (42%) 2nd Serve Points Won 4/12 (33%)3/6 (50%) Break Points Saved 2/7 (29%)11 Service Games Played 1126/58 (45%) 1st Return Points Won 16/50 (32%)8/12 (67%) 2nd Return Points Won 15/26 (58%)5/7 (71%) Break Points Won 3/6 (50%)11 Return Games Played 1145/76 (59%) Total Service Points Won 36/70 (51%)34/70 (49%) Total Return Points Won 31/76 (41%)79/146 (54%) Total Points Won 67/146 (46%)

Errani – Larsson

Apr 29, 1987 Birthday: Aug 17, 1988

29 years Age: 28 years

Italy Italy Country: Sweden Sweden

121 Current rank: 57

5 (Aug 26, 2013) Highest rank: 45 (Sep 26, 2016)

759 Total matches: 653

$12 736 385 Prize money: $2 393 473

483 Points: 965

Right-handed Plays: Right-handed