La Coppa Davis che verrà. Il doppio sarà sempre al meglio dei cinque set?

Ci sono ancora dei rumors per il nuovo formato della Coppa Davis che partirà dal 2018 e che verrà annunciato il prossimo 04 agosto nella riunione del Board dell’ITF.

Dall’Equipe apprendiamo che dagli ultimi meeting si è presa nuovamente in considerazione di giocare sempre in tre giorni (venerdì sabato e domenica) e non solamente gli ultimi due come si era inizialmente ipotizzato.

Inoltre, i quattro match di singolare si giocherebbero al meglio dei tre set mentre il solo match di doppio si giocherebbe in cinque set.

Sempre più vicina l’idea del format ‘Final Four’ ossia semifinali e finali in un’unica location a campo neutro, mentre è ancora da valutare l’ipotesi round robin che sostituirebbe primo turno e quarti di finale.