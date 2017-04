ATP Marrakech: Prima vittoria in carriera nel circuito maggiore per Gianluigi Quinzi

Gianluigi Quinzi vince la sua prima partita a livello ATP e conquista gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Marrakech ( e482.060, terra).

Quinzi ha sconfitto con il punteggio di 7-6 (8) 6-3 dopo 1 ora e 58 minuti di gioco il francese Paul Herni Mathieu, classe 1982 e n.115 del mondo, ma con un lontano passato da n.12 del mondo.

Gianluigi agli ottavi di finale se la vedrà con il vincente di Lorenzi-Garcia Lopez.

Primo Set: Gianluigi dopo aver mancato due palle break nel primo gioco dal 15-40 e una nel terzo sul 30-40, subiva nel quarto gioco il break a 30, così Mathieu si portava sul 3-1 e servizio.

Quinzi, nel gioco successivo, realizzava l’immediato contro break a 30, riportandosi sotto sul 2-3.

Dopo aver subito il secondo break del match, il tennista azzurro andava sotto nel punteggio sul 2-4.

Quinzi, però, operava l’immediato contro break dopo aver vinto a 30 il game di risposta, portandosi sul 3-4.

Sotto 4-5 e servizio, Gianluigi commetteva un doppio fallo che mandava il francese a set point. Quinzi però lo annullava e alla prima occasione teneva il servizio impattando sul 5-5.

Sotto 5-6 il tennista italiano classe 1996, annullava altre quattro palle set e alla prima occasione conquistava il game portandosi sul 6-6. Nel tie break dopo tanto equilibrio e mini break da una parte e dell’altra, l’azzurro manca due set point, uno sul 6-5 (servizio Mathieu) e uno sul 7-6 e servizio a disposizione.

Il transalpino sull’8-7 e servizio, mancava il sesto set point, così Quinzi si aggiudicava , dopo un dritto in rete del francese, il tie break per 10 punti a 8 e la prima frazione.

Secondo Set: Partiva benissimo il tennista azzurro, il quale nel secondo gioco avanti 1-0, recuperava da 40-0 per il francese ed operava il break ai vantaggi, dopo aver messo a segno cinque punti consecutivi.

Nel gioco successivo Quinzi teneva la battuta facilmente, grazie a due ace.

Sul 5-3 il tennista azzurro andava servire per il match. Sotto 0-40 Quinzi annullava quattro palle break e al primo match point utile, dopo un dritto del francese deviato fuori dal nastro conquista per 6-3 la seconda frazione e l’incontro.

La partita punto per punto



ATP Marrakech Paul-Henri Mathieu Paul-Henri Mathieu 6 3 Gianluigi Quinzi Gianluigi Quinzi 7 6 Vincitore: G. QUINZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Quinzi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 P. Mathieu 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 G. Quinzi 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 P. Mathieu 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 G. Quinzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 P. Mathieu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 G. Quinzi 15-0 ace 30-0 40-15 ace 0-2 → 0-3 P. Mathieu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 G. Quinzi 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 3-3* ace 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 ace 6-7* 7-7* 8*-7 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 P. Mathieu 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-5 → 6-5 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 P. Mathieu 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 5-4 G. Quinzi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 4-3 → 4-4 P. Mathieu 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 G. Quinzi 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 P. Mathieu 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 G. Quinzi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 2-1 → 3-1 P. Mathieu 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Quinzi 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 P. Mathieu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

P. Mathieu – G. Quinzi

01:57:25

9 Aces 14

2 Double Faults 5

66% 1st Serve % 52%

34/50 (68%) 1st Serve Points Won 38/51 (75%)

10/26 (38%) 2nd Serve Points Won 20/48 (42%)

5/8 (63%) Break Points Saved 14/16 (88%)

10 Service Games Played 11

13/51 (25%) 1st Return Points Won 16/50 (32%)

28/48 (58%) 2nd Return Points Won 16/26 (62%)

2/16 (13%) Break Points Won 3/8 (38%)

11 Return Games Played 10

44/76 (58%) Total Service Points Won 58/99 (59%)

41/99 (41%) Total Return Points Won 32/76 (42%)

85/175 (49%) Total Points Won 90/175 (51%)

115 Ranking 304

35 Age 21

Strasbourg, France Birthplace Cittadella, Italy

Boulogne-Billancourt, France Residence Bradenton Florida, USA

6’1″ (185 cm) Height 6’3″ (190 cm)

163 lbs (74 kg) Weight 185 lbs (84 kg)

Right-Handed Plays Left-Handed

1999 Turned Pro N/A

1/4 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

4 Career Titles 0

$6,177,014 Career Prize Money $86,333

Luigi Calvo