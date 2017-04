ITF Junior “Città di Firenze”: Lisa Pigato parte col botto

Dopo tanta attesa, ha finalmente preso il via nella mattinata di domenica l’edizione numero 42 del torneo internazionale juniores “Città di Firenze”.

Si sono disputati, sui campi in terra battuta del CT Firenze, tantissimi incontri valevoli per il primo turno delle qualificazioni e non sono mancate le sorprese.

Lisa Pigato, classe 2003, ha scelto il torneo fiorentino per iniziare la sua avventura internazionale a livello U18. La scelta, al momento, sembra pagare.

La giovane tennista lombarda, che si allena allo Junior Tennis Milano, ha infatti sorpreso al primo turno la numero due del seeding, Martina Biagianti, vincendo in tre set col punteggio di 6-4 3-6 7-5.

“Quella di oggi è stata la mia prima partita all’aperto. C’era molto caldo e la partita è stata molto complicata perchè l’avversaria mi ha pressato molto ed ha messo a segno diversi vincenti”, ha dichiarato la giocatrice in esclusiva ai microfoni di LiveTennis.

“La chiave del match? Ero 15/40 sul game del 5-5 al terzo set e sono riuscita a vincerlo in rimonta. Da qui è cambiato tutto”, ha concluso la 13enne, prossima avversaria di Valentina Gaggini.

Rimanendo in tema di torneo femminile, da segnalare il successo di Matilde Mariani, in tabellone con una wild card e reduce dai quarti di finale raggiunti in un G5 in Tunisia, torneo vinto dalla napoletana Federica Sacco.

Nessun problema per la slovacca Nina Stankovska; bene anche Alessandra Mazzola, già capace di centrare la qualificazione nel torneo professionistico di Bergamo, e Barbara Dessolis.

Nel torneo maschile, è Valerio Perruzza a firmare l’impresa di giornata. Il tennista laziale ha superato in rimonta, dopo aver perso il primo set per 6-0, il cinese Yuchen Wu, ottava testa di serie del tabellone cadetto.

Buona la prima per Filippo Speziali e Gian Marco Ortenzi, che hanno lasciato le briciole ai rispettivi avversari, Nicolò Zampoli ed Alessandro Bordone. Ritiro per Giovanni Peruffo, costretto ad alzare bandiera bianca sul 2-6 0-1 contro il connazionale Mattia Materi.

Lorenzo Carini