Challenger San Luis Potosi: Il Main Draw. Presenza di Andrea Arnaboldi.

Challenger San Luis Potosi | Terra | $50.000

(1/WC) Bagnis, Facundo vs Zekic, Miljan

Londero, Juan Ignacio vs Qualifier

Lipovsek Puches, Tomas vs Velotti, Agustin

Endara, Ivan vs (5) Martin, Andrej

(4) Souza, Joao vs O’Connell, Christopher

Qualifier vs Quiroz, Roberto

Ghem, Andre vs Arnaboldi, Andrea

(WC) Sanchez, Manuel vs (6) Safwat, Mohamed

(7) Arevalo, Marcelo vs Qualifier

(WC) Hank, Tigre vs Coria, Federico

Galan, Daniel Elahi vs Gomez, Emilio

(WC) Kecmanovic, Miomir vs (3) Kozlov, Stefan

(8) Menendez-Maceiras, Adrian vs Sorgi, Joao Pedro

El Mihdawy, Adam vs King, Evan

Zampieri, Caio vs Krstin, Pedja

Qualifier vs (2) Melzer, Gerald