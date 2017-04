Martina Navratilova parla delle difficoltà della Kerber: “Penso che abbia giocato in maniera troppo difensiva, all’inizio di quest’anno”

Nel corso di un’intervista rilasciata alla WTA, Martina Navratilova ha fornito la propria analisi circa la situazione attuale di Angelique Kerber: “Ripeto che mi piacerebbe vedere in lei un gioco più aggressivo, anche se mi sembra che il suo dritto stia tornando quello di una volta. Penso che abbia giocato in maniera troppo difensiva, all’inizio di quest’anno; quella è una strategia che funziona solo in certi match, contro le più forti è una tattica che non si può portare avanti”, ha osservato la Navratilova.

Edoardo Gamacchio