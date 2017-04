WTA Charleston: Bruttissima sconfitta per Sara Errani

Perde malamente Sara Errani nel secondo turno del torneo WTA Premier di Charleston ($776.000, terra).

L’azzurra si è arresa alla qualificata Anastasia Rodionova, classe 1982 e n.669 WTA, con il risultato di 62 62 in 1 ora e 2 minuti di partita.

La Errani nel primo parziale sotto per 1 a 3, recuperava il break nel quinto gioco, ma da quel momento subiva un parziale di 12 punti a 3, subendo due break a 15 e perdendo la frazione per 6 a 2.

Nel secondo set Sarita avanti per 1 a 0 e servizio a disposizione subiva un duro parziale di cinque game consecutivi con l’australiana che si portava sul 5 a 1 e battuta a disposizione.

Sul 5 a 1 la Rodionova cedeva a 15 il servizio, ma nel game successivo Anastasia piazzava l’ennesimo break a 0 e chiudeva la partita per 6 a 2.

La partita punto per punto



WTA Charleston Sara Errani Sara Errani 2 2 Anastasia Rodionova Anastasia Rodionova 6 6 Vincitore: A. RODIONOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Errani 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 A. Rodionova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 2-5 S. Errani 0-15 0-30 0-40 df 1-4 → 1-5 A. Rodionova 15-0 15-15 30-15 40-30 1-3 → 1-4 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 A. Rodionova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 A. Rodionova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 A. Rodionova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 S. Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 A. Rodionova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-3 → 2-3 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Errani 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Rodionova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

S. Errani – A. Rodionova

01:01:24

0 Aces 1

1 Double Faults 3

72% 1st Serve % 65%

9/31 (29%) 1st Serve Points Won 20/34 (59%)

4/12 (33%) 2nd Serve Points Won 7/18 (39%)

3/10 (30%) Break Points Saved 1/4 (25%)

8 Service Games Played 8

14/34 (41%) 1st Return Points Won 22/31 (71%)

11/18 (61%) 2nd Return Points Won 8/12 (67%)

3/4 (75%) Break Points Won 7/10 (70%)

8 Return Games Played 8

13/43 (30%) Total Service Points Won 27/52 (52%)

25/52 (48%) Total Return Points Won 30/43 (70%)

38/95 (40%) Total Points Won 57/95 (60%)

96 Ranking 669

29 Age 34

Bologna, Italy Birthplace Tambov, Russia

Bologna, Italy Residence Melbourne, Australia

5′ 4 1/2″ (1.64 m) Height 5′ 5 3/4″ (1.67 m)

132 lbs. (60 kg) Weight 130 lbs. (59 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (2002) Turned Pro Pro (May 1997)

3/6 Year to Date Win/Loss 1/2

0 Year to Date Titles 0

9 Career Titles 0

$12,877,802 Career Prize Money $3,321,247