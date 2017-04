Challenger Barletta: Terza wild card a Matteo Donati

E’ di Matteo Donati la terza delle quattro Wild Card assegnate all’interno della diciottesima edizione del challenger Atp “Città della disfida”, torneo internazionale organizzato dalla “Wave Productions” e in programma a Barletta (BT) dall’8 al 16 aprile. La direzione tecnica del torneo, coordinata da Vincenzo Ormas, ha assegnato al talentuoso tennista azzurro, nato il 28 febbraio del 1995 ad Alessandria, la penultima casella libera dopo che le prime due erano state occupate da Matteo Berrettini e Andrea Pellegrino.

22 anni compiuti da poco più di un mese, noto nell’ambiente come “Donats”, tifoso del Milan e avviato al tennis sin dai primi passi grazie anche e soprattutto al fratello Marco ed alla madre, Marina, Matteo è cresciuto sognando e studiando la stella spagnola Rafael Nadal. Si allena a Bra, in Piemonte, ed è stato allenato in passato dal maestro Roberto Marchegiani sino all’età di 16 anni. In carriera nei Challenger Donati ha vinto 40 partite, a fronte di 49 sconfitte, e nel ranking mondiale occupa la posizione numero 223.

Il torneo di Barletta è dotato di un montepremi di 42.500 euro e si giocherà sui campi in terra battuta. Lo start ufficiale arriverà sabato 8 aprile, quando avrà il via la “due giorni” di qualificazioni: dal 10 sarà tempo di giocare per il tabellone principale.

Nell’entry list ufficializzata dall’Atp, infatti, a guidare l’elenco degli iscritti è il portoghese Gastao Elias numero 89 del ranking Atp. Nella lista dei top 100 c’è anche il britannico Aljaz Bedene (94), nome già conosciuto al pubblico barlettano per aver vinto l’open nel 2011 e nel 2012. Prevista anche la partecipazione di tennisti esperti come lo spagnolo Albert Montanes (175) e il tedesco Daniel Brands (209). Ci sarà anche il giovane svedese Elias Ymer, vincitore della passata edizione, così come non mancheranno i talenti da seguire: il greco Stefanos Tsitsipas (204), il norvegese Casper Ruud (128) e lo slovacco Norbet Gombos (113). Sei sono gli italiani che accedono direttamente al tabellone principale: Alessandro Giannessi (numero 124 in classifica), Federico Gaio (146), il tarantino Thomas Fabbiano (168), Marco Cecchinato (174), Stefano Napolitano (177) e Lorenzo Giustino (210). Nomi ai quali venerdì si aggiungerà la quarta e ultima Wild Card: un nome di rilievo internazionale, che rappresenterà la cilegina su una già ricca torta.