Roger Federer raddoppia le esibizioni benefiche. Il 29 aprile sfiderà John Isner e “Bill Gates” a Seattle (Video)

Roger Federer raddoppia nel mese di aprile le esibizione benefiche.

Il tennista svizzero giocherà non solo l’evento ‘Match for Africa 3’ contro Andy Murray lunedì prossimo a Zurigo, ma anche il ‘Match for Africa 4’ sabato 29 aprile nella KeyArena di Seattle, Washington, dotata di 17.549 posti a sedere.

Lo svizzero sarà impegnato alle ore 17:30 locali (alle 2:30 di notte in Italia) contro John Isner, poi in doppio insieme all’imprenditore statunitense Bill Gates contro John Isner e un giocatore ancora da decidere.

Da segnalare che questa doppia esibizione è stata voluta da Roger perchè lo scorso anno il Match For Africa fu annullato per i problemi fisici del campione svizzero.