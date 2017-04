Roger Federer: il suo NO alla terra rossa è giusto

Lo svizzero Roger Federer ha incantato il mondo del tennis in questi primi tre mesi del 2017, riuscendo a trovare la combinazione perfetta fra talento, forma fisica e concentrazione: ha tenuto a bada il proprio corpo, ascoltandolo, assecondandolo, sapendo proprio adesso che la sua energia, quel sacro fuoco che gli ha permesso la tripletta Melbourne – Indian Wells – Miami, sta andando in riserva e lo porterà a fermarsi per una pausa, piuttosto lunga.

Lo aveva anticipato senza dare alcuna conferma, mentre gli appassionati di tennis cominciavano a pensare alla programmazione dello svizzero: avrebbe giocato Madrid e Roma prima del Roland Garros, avrebbe fatto tappa solo a Roma, avrebbe giocato solo a Parigi o magari non avrebbe proprio messo piede sulla terra rossa per rifiatare e lanciarsi verso l’erba di Wimbledon, senza dimenticare tutti i tornei preparatori?

La possibilità di rivedere Roger direttamente sul verde appare adesso più che tangibile e sono state le stesse dichiarazioni dello svizzero all’indomani della vittoria di Miami a fare un po’ di luce sulla sua programmazione: sul rosso non si è mai trovato pienamente a suo agio e anche in questo magico 2017 ci passerà meno tempo possibile. Nessuna parola definitiva ma la sensazione è che, se Roger calpesterà la terra battuta con le sue scarpe, sarà solo quella parigina. E non è neanche detto.

Ancora una volta Federer si conferma non solo tennista dal talento sopraffino ma anche grande atleta, che conosce soprattutto i propri limiti e le proprie preferenze: qualora dovesse regalarsi delle soddisfazioni anche sull’erba e nella conseguente campagna estiva sul cemento americano, Roger arriverebbe laddove nessuno da un paio d’anni a questa parte avrebbe avuto il coraggio di prevedere, con 3/4 della stagione giocati ad alti livelli, eccezion fatta per una comprensibile e meritata pausa a tinte rosse, con vittorie di assoluto prestigio e nuovi Slam in bacheca.

Dovesse puntare forte su solo un obiettivo in questo 2017 Federer non avrebbe dubbi e porrebbe tutte le proprie fiches sull’erba inglese di Wimbledon: il suo giardino, un sinonimo sportivo di casa, con questi primi mesi dell’anno che hanno contribuito a renderlo ancora più forte e probabilmente coraggioso nel saltare a piè pari la terra battuta che a 35 anni sarebbe stata più un obbligo logorante che un piacevole intermezzo.

Alessandro Orecchio